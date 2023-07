Zahlreiche angehende Pharmazeutisch–technische Assistentinnen (PTA) haben ihre zweijährige schulische Ausbildung an der Bernd–Blindow–Schule (BBS) erfolgreich abgeschlossen. Zwei von ihnen bestanden außerdem die nebenher absolvierte Fachhochschulreife.

Schulleiterin Rebecca Trach–List lobte im Namen des gesamten PTA–Teams die tollen Leistungen des Jahrgangs und bot einen erheiternden Rückblick auf die gemeinsame Zeit mit Fotos und Anekdoten. Alle Absolventen und Absolventinnen wurden neben den Zeugnissen außerdem mit einer reichlich befüllten Geschenketasche und Sonderpreisen bedacht.

Das beste Examensergebnis erzielte Rebecca Redmann mit Glanznoten. Die Klasse dankte in einer kleinen Ansprache durch die Klassensprecherin Johanna Jenner für die Unterstützung und die lehrreiche Zeit und bedachte die Lehrerschaft mit Urkunden und kreativen Geschenken.

Anschließend wurde im Foyer bei einem Umtrunk mit Fingerfood kräftig weitergefeiert. Das PTA–Team wünschte dem Jahrgang für das nun folgende sechs–monatige Praktikum in der Apotheke alles Gute. Man freue sich auf das nächste Wiedersehen zum großen Infotag am 14. Oktober an der Bernd–Blindow–Schule in Aalen (oberhalb des E–Centers), zu dem neben Interessenten auch immer viele Ehemalige kommen.