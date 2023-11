Hier wird in Aalen gebaut

Auch in den Herbst- und Wintermonaten arbeiten die Stadt Aalen und die Stadtwerke daran, die Verkehrsinfrastruktur in der Stadt weiter zu verbessern und zu optimieren. Folgende Projekte werden derzeit im Stadtgebiet und den Stadtteilen umgesetzt.

Bereich Innenstadt: Wegen Umbauarbeiten am ehemaligen Spielzeug Wanner und einem weiteren Gebäude kommt es in der Roßstraße wegen zwei Baukränen noch bis Ende des Jahres zu Behinderungen.

Im Südlichen Stadtgraben finden im Bereich der Wendeplatte vor dem Rathaus Pflasterarbeiten statt. Die Wendeplatte ist deshalb seit Mitte September voll gesperrt. Für den Zeitraum der Arbeiten wechseln die Wochenmarktbeschicker im Bereich der Wendeplatte an andere Standorte. Ab Samstag, 18. November soll der Bereich wieder zur Nutzung freigegeben sein.

Seit Anfang November werden westlich des Rathauses Glasfaserkabel verlegt. Die Arbeiten finden im Vorfeld der Wiederherstellung des Gaulbads statt. Der Gehweg an der Stuttgarter Straße auf Höhe des ehemaligen Westparkplatzes muss teilweise gesperrt werden. Für Fußgänger ist eine Umgehung eingerichtet. Das Ende der Arbeiten ist für Mitte November vorgesehen.

In der Rittergasse sind in den vergangenen Wochen neue Stromleitungen verlegt worden. Außerdem wurde ein neuer Stromverteilerkasten installiert. Wegen des Rückbaus der Baustelle muss noch bis Mitte November in der Rittergasse mit Behinderungen gerechnet werden.

Übriges Stadtgebiet: An der Ecke Galgenberg- /Hirschbachstraße wird ein neuer Kreisverkehr gebaut. Die Durchfahrt der Baustelle ist von der Ziegelstraße und aus Richtung der Hochbrücke möglich. Die Durchfahrt aus Richtung Hirschbachstraße ist weiterhin gesperrt, eine Umleitung ist eingerichtet. Die voraussichtliche Fertigstellung der Maßnahme ist für Mitte Dezember vorgesehen.

In der Eichendorffstraße werden seit Anfang September im Auftrag der Stadtwerke Aalen Mittelspannungs- und Niederspannungsleitungen sowie Gas ‐ und Wasserleitungen neu verlegt. Die Eichendorffstraße ist deshalb seit Ende September komplett gesperrt. Sofern das Wetter mitmacht, bleibt die Baustelle bis zur Woche vor Weihnachten in Betrieb und wird dann winterfest gemacht. Je nach Witterung werden die Arbeiten im neuen Jahr wieder aufgenommen und dauern voraussichtlich bis April 2024.

In der Bonifatiusstraße werden seit Anfang September im Auftrag der Stadtwerke Aalen Niederspannungsleitungen sowie Gas- und Wasserleitungen neu verlegt. Die Bonifatiusstraße ist deshalb komplett gesperrt. Die Bauarbeiten dauern voraussichtlich bis Ende des Jahres.

Die Carl-Zeiss-Straße ist zwischen den Gebäuden mit den Hausnummern 30 und 45 im Kreuzungsbereich der Benzstraße wegen Sanierungsarbeiten seit Ende September voll gesperrt. Die Maßnahme dauert voraussichtlich noch bis Anfang Dezember.

In der Düsseldorfer Straße wird im Einmündungsbereich zur Eisenbahnstraße aktuell eine Bushaltestelle eingerichtet. Deshalb muss die Düsseldorfer Straße halbseitig gesperrt werden. Geplantes Ende der Bauarbeiten ist voraussichtlich Mitte Dezember.

In der Anton-Huber-Straße laufen auf Höhe der Zufahrt zum Parkhaus Rohrwang/Medienparkplatz Centus-Arena derzeit Kanalbauarbeiten. Die Straße ist deshalb voll gesperrt. Bei Heimspielen des VfR Aalen ist die Zufahrt gewährleistet. Voraussichtliches Ende der Bauarbeiten ist Mitte Dezember.

In der Mährenstraße werden derzeit die Wasserleitungen erneuert. Konkret geht es um den Abschnitt von der Kreuzung Langertstraße bis zur Kreuzung Saarstraße. Der Bereich ist halbseitig gesperrt und kann einspurig befahren werden. Voraussichtliches Ende der Bauarbeiten ist für Mitte Dezember vorgesehen.

In der Schleifbrückenstraße werden von Gebäude Nummer 11 bis Gebäude Nummer 19 Versorgungsleitungen verlegt. Deshalb muss die Schleifbrückenstraße in diesem Bereich halbseitig gesperrt werden. Die Bauarbeiten dauern voraussichtlich bis Juni 2024.

Am Bahnübergang Walkstraße finden zwischen dem 10. und 19. November Gleisbauarbeiten statt. Der Bahnübergang ist in dieser Zeit voll gesperrt.

Maßnahmen in Wasseralfingen: Im Bereich des Kreisverkehrs an der Bürglesteige wird eine Fußgänger- und Radwegbrücke gebaut. Deshalb kann es auf Höhe des Kreisverkehrs in der Geschwister-Schabel-Straße und in der Hofwiesenstraße immer wieder kurzfristig zu Behinderungen kommen. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Ende des Jahres.

In Affalterried werden in der Mönchsbuchstraße auf beiden Seiten die Bushaltestellen barrierefrei umgebaut. Dazu finden Erd- und Asphaltierungsarbeiten statt. Voraussichtliches Ende der Bauarbeiten ist Ende November.

In der Bismarckstraße werden seit Anfang November zwischen den Hausnummern 120 und 139 neue Stromleitungen verlegt. Das Ende der Bauarbeiten ist für Donnerstag, 30. November vorgesehen, kann sich aber witterungsbedingt noch verschieben.

Maßnahmen Unterkochen: Am Bahnübergang des Verbindungswegs Aalenerstraße-Wöhrstraße finden auf Höhe der Einmündung zum Langäckerweg zwischen dem 11. und 19. November Gleisbauarbeiten statt. Der Bahnübergang ist in dieser Zeit voll gesperrt.

