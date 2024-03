Keine Ahnung, was Sie mit dem Wochenende anfangen sollen? Wir haben die Tipps für die kommenden Tage.

Konzerte im Stile des Saint Patrick´s Day

Donnerstag, 14. März, 20 Uhr, Festhalle Fachsenfeld: Rund um den Saint Patrick’s Day tourt die Konzertreihe „Irish Heartbeat“ durch Deutschland. Am Donnerstag, 14. März, um 20 Uhr wird in der Festhalle Fachsenfeld gefeiert. „Irish Heartbeat“ ist seit 35 Jahren unterwegs. Folgende Bands sind dabei: das Duo „Léda“,„The Grey Panthers of Irish Folk“ mit Geraldine MacGowan, Kevin Griffin und Michael Coult, und „The Armagh Rhymers“.

Karten: Tourist-Info, Telefon 07361/52-2359 oder unter www.reservix.de. Infos:www.aalen-kultur.de

JazzLights spielen auf Schloss Kapfenburg

Donnerstag, 14. März, 20 Uhr, Schloss Kapfenburg: Für Donnerstag, 14. März, begeben sich die JazzLights wieder in den Konzertsaal auf Schloss Kapfenburg. Moritz von Woellwarth, Akademiedirektor auf Schloss Kapfenburg und Berater des Oberkochener Jazzfestivals, lädt ab 20 Uhr in den Trude-Eipperle-Rieger-Konzertsaal zu einem Abend mit dem Quartett um die aus Mönchengladbach stammenden Trompeterin Luzie Micha und dem Eberhard Budziat Quintett. Das wird von Olga Voichenko unterstützt. Voichenko war Professorin für Jazzgesang an der Universität Kiew und lebt mittlerweile in Aalen.

Infos: www.jazzlights.de

Tiefsinnige Stimme in Oberkochen

Freitag, 15. März, 19 Uhr, Carl-Zeiss-Kulturkantine Oberkochen: Mario Biondi, der gefeierte italienische Soul- und Jazz-Sänger als einer der Hauptacts der JazzLights. Mit seiner unverkennbaren, tiefsinnigen Stimme wird Mario Biondi in diesem Jahr das Publikum des Jazz Lights Festivals in Oberkochen begeistern. Bekannt für seinen souligen Stil und seine kraftvolle Bühnenpräsenz, ist Biondi ein seit Jahren international anerkannter Künstler, der sich durch sein Debütalbum „Handful of Soul“ und Hits wie „This Is What You Are“ einen festen Platz in der Musikszene erobert hat. Mit seinem aktuellen Album „Crooning Undercover“, das im Spätsommer 2023 veröffentlicht wurde, kommt Biondi nun nach Oberkochen.

Infos: www.jazzlights.de

Die Kreisputzete steht wieder an

Samstag, 16. März, 20. Ostalb-Kreisputzete: Im Rahmen der 20. Kreisputzete wird auch Schirmherr Landrat Joachim Bläse wieder kräftig mit anpacken. Gemeinsam mit dem Albverein wird er zwischen Schwäbisch Gmünd-Lindach und Täferrot unterwegs sein und mithelfen, die Ostalb sauberer zu machen. Um 9.45 Uhr wird die Sammeltruppe am Wanderparkplatz zwischen Lindach und Täferrot sein, wo sie auf die Sammeltruppe um den Täferroter Bürgermeister Markus Bareis trifft.

Im vergangenen Jahr haben sich über 19.000 Menschen an der Kreisputzete beteiligt, sammelten kreisweit 83,41 Tonnen Müll: Waschbecken, volle und benutzte Babywindeln und jede Menge Verpackungs- und klassischen Hausmüll aus Wald und Wiesen, aus Bächen und von Straßenrändern - damals unter dem Motto „Umwelt verpflichtet alle“. In Aalen selbst wurden damals von gut 4500 Helferinnen und Helfern 60 Kubikmeter Müll gesammelt (2022: 3800 Teilnehmer), darunter 2760 Schüler aus 19 Schulen, 1190 Kindergartenkinder und Erzieherinnen aus 31 Kindergärten oder Kitas, 570 Mitglieder aus 44 Vereinen oder Gruppen.

Tag der offenen Tür im Kocherbad

Samstag, 16. März, 9.30 Uhr, Sportzentrum Schwörz Oberkochen: Das neue Oberkochener Kocherbad im Sportzentrum Schwörz wird am Samstag um 9.30 Uhr für einen Tag der offenen Tür geöffnet. Im Anschluss an den offiziellen Teil kan das bad ab dem Nachmittag im Rahmen eines bunten Programms besichtigt werden. Der offizielle Badebetrieb startet dann am Dienstag, 19. März.

Infos und virtueller Rundgang: www.kocherbad.de

Spannendes Lokalderby

Samstag, 16. März, 14 Uhr, Fußball-Verbandsliga: Sportfreunde Dorfmerkingen - TSG Hofherrnweiler. In der Fußball-Verbandsliga kommt es am Samstag in Dorfmerkingen einmal mehr zum Lokalderby. Zu Gast ist die TSG Hofherrnweiler. Das Derby ist nicht nur wegen der geografischen Nähe eine spannende Angelegenheit, denn auch in der Tabelle sind die beiden Teams nicht weit auseinander. Die Sportfreunde haben als Tabellensechster nur zwei Punkte mehr als die TSG auf Platz acht.

Aber Vorsicht: Die TSG ist seit sieben Spielen ungeschlagen. Von Freitag, 15. März, bis Sonntag, 17. März, findet im Sportheim Talblick wieder das traditionelle Starkbierfest der Sporfreunde statt, vielleicht gibt’s ja doppelt Grund zum Feiern. Nahezu zeitgleich ab 15 Uhr steigt nur wenige Kilometer entfernt übrigens das Derby in der Landesliga: Neresheim, Tabellen-14., empfängt zum Härtsfeld-Derby den Tabellendritten Waldhausen.

Ein Weltstar in der Kulturkantine

Samstag, 16. März, 19 Uhr, Carl-Zeiss-Kulturkantine Oberkochen: Trommelwirbel fürs Finale: Weltstar Ute Lemper bringt am Samstag, 16. März, um 19 Uhr „fame and glamour“ in die Carl-Zeiss-Kulturkantine. Leitz-Geschäftsführer Jürgen Köppel: „Sie reist extra aus New York an.“ Sie bietet dem Oberkochener Publikum ihre „musikalische Autobiographie“, sagt Köppel, „eine Reise durch 40 Jahre Bühnenleben““ Kein Wunder: „Time Traveler“ heißt ihr jüngstes von über 20 Alben.

Infos: www.jazzlights.de

Feierliche Klänge zum Jahreskonzert

Samstag, 16. März, 19.30 Uhr, Virngrundhalle Rosenberg: Am Samstag, 16. März, ist um 19.30 Uhr (Einlass 18.30 Uhr) Jahreskonzert des Musikvereins Rosenberg und der gemeinsamen Jugendkapelle Rosenberg und Jagstzell. Gleichzeitig übergibt der seitherige Dirigent Ulrich Maierhöfer an die neue Dirigentin Simone Boy in einem feierlichen Akt.

Das erwartet Besucher auf dem Ostermarkt

Sonntag, 17. März, 11.30 bis 17.30 Uhr, Stefansplatz Wasseralfingen: Rund 20 Marktstände laden beim Wasseralfinger Ostermarkt zum Schlendern, Genießen und Verweilen ein. Die Besucherinnen und Besucher erwartet ein Angebot an Schönem, Leckerem wie Praktischem - Kunsthandwerkerinnen und Kunsthandwerker bringen eine bunte Vielfalt an Produkten, Geschenkideen und Dekorativem mit. Neben Osterdekorationen, Selbstgenähtem, Keramik- und Töpferprodukten gibt es auch Outdoorkerzen, Handgemachtes aus Glas, Holz und Filz, Schmuck, geräucherte Forellen und vieles Weitere mehr.

Eine große Sandbaustelle lässt den Ostermarkt auch für Kinder zu einem Erlebnis werden. Mit ein bisschen Glück schaut vielleicht auch der Osterhase auf dem Stefansplatz vorbei. Außerdem steht die E-Rikscha der Malteser für kleine Rundfahrten durch Wasseralfingen bereit. Um 14.30 Uhr führt Kurator Joachim Wagenblast durch die Ausstellung „Alles für die Katz“ in der Museumsgalerie.