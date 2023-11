Hervorragenden Abschlüsse werden geehrt

Mit dem diesjährigen Handwerkerpreis wurden insgesamt 16 Meister und Kammersieger im Leistungswettbewerb der Gesellen für ihre hervorragenden Abschlüsse ausgezeichnet. Neben einer Urkunde und Preisgeldern zwischen 100 und 500 Euro erhielten sie eine Medaille mit dem „Ostalb-Oscar“ aus den Händen von Landrat Joachim Bläse und Sparkassenchef Markus Frei.

In seiner Eröffnungsrede erläuterte Bläse in seiner Funktion als Vorstandsvorsitzender der Sparkassenstiftung Ostalb den Gästen die Zielsetzung der Stiftung herausragende Leistungen in der Region zu fördern und zu würdigen. Er lobte die Gesellen für ihre großartigen Abschlüsse und würdigte die hervorragenden Meisterabsolventen.

Höhepunkt des Ehrungsabends war das Podiumsgespräch, bei dem drei junge Preisträger, stellvertretend für alle Geehrten, im Mittelpunkt standen. Authentisch, sympathisch und ohne Berührungsängste präsentierten sich Michelle Himmer, Fachverkäuferin im Einzelhandel und Bäckereiangestellte, Marc Wamsler, Elektroniker mit Familientradition und Lukas Thürmer, Meister im Feinwerkmechaniker-Handwerk, als die perfekten Botschafter für eine Ausbildung und weitere berufliche Laufbahn im Handwerk.

Fünf Jungmeister aus unterschiedlichen Handwerksberufen wurden mit dem Preis der Sparkassenstiftung Ostalb ausgezeichnet: Lukas Thürmer und Michael Seyfang, beide Meister im Feinwerkmechaniker-Handwerk, Johannes Michel, Meister im Metallbauer-Handwerk, sowie Robin Hauber und Lukas Brenner-Schmid, beide Meister im Fleischer-Handwerk.

Auszeichnungen und Preisgelder der Sparkassenstiftung erhielten außerdem elf Handwerksgesellinnen und -gesellen, die Kammersiege und 2. bzw. 3. Landessiege erzielten: Carolin Hohnerlein, Kosmetikerin, Jaafar Zakia, Goldschmied, Rebecca Strohmaier und Michelle Himmer, beide Fachverkäuferinnen im Lebensmittelhandwerk, Felix Wörle, Bäcker, Joshua Wichmann und Marc Wamsler, beide Elektroniker, Jakob Gaugler, Land- und Baumaschinenmechatroniker, Aaron Lutz, Zweiradmechatroniker, Alina Kaiser, Fahrzeuglackiererin und Felix Karl Irmler, Beton- und Stahlbetonbauer. Insgesamt wurden rund 4000 Euro an Preisgeldern vergeben.