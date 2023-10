Momentan ist es erst eine Machbarkeitsstudie zur Weiterentwicklung der Hermann-Hesse-Schule, die der Ausschuss für Umwelt, Stadtentwicklung und Technik in seiner jüngsten Sitzung vorberaten hat. Daraus könnte ein großer Um- und Ausbau werden, bei dem das Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentrum (SBBZ) auf dem Galgenberg fast 1000 Quadratmeter Fläche dazugewinnt. Voraussichtliche Kosten: rund neun Millionen Euro.

„Wir haben jetzt schon deutliche Raumdefizite“, begann Bürgermeister Karl-Heinz Ehrmann. Aus mehreren Gründen würden sie in den nächsten Jahren noch größer.

Steigende Schülerzahlen, Ganztagesbetreuung und besondere Bedürfnisse

Erstens steigen die Schülerzahlen, war der Vorlage zur Sitzung zu entnehmen. Besuchen derzeit 188 Schülerinnen und Schüler das SBBZ, ist bis zum Schuljahr 2030/31 ein Anstieg auf 213 Schüler prognostiziert. Zweitens gilt ab 2026 der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung.

An der Hermann-Hesse-Schule nutzten schon jetzt immer mehr Eltern dieses Angebot, bis zum Jahr 2030 rechne die Stadt mit 171 Ganztagskindern. Ein Grund dafür sei, dass etwa ein Viertel der Schüler von auswärts kommen, morgens zur Schule gebracht und erst abends wieder abgeholt würden.

Und drittens gebe es für die Kinder, die das SBBZ besuchen, besondere pädagogische und räumliche Erfordernisse. Im Gegensatz zu anderen Schulen müsse man mit kleineren Gruppen über größere Zeiträume arbeiten können, was mehr Gruppenräume erfordere, und man brauche Barrierefreiheit, zählte Wolfgang Balle, der stellvertretende Leiter des Amts für Gebäudewirtschaft, auf.

Vorstudie analysiert die Anforderungen

Deshalb haben sich die zuständigen städtischen Ämter in einer Projektgruppe mit der Schulleitung der Hermann-Hesse-Schule und dem Architekturbüro IP21 zusammengesetzt, schloss sich Ehrmann an. So wurde eine Vorstudie in Bezug auf Barrierefreiheit, Ganztagsbetreuung und das sonderpädagogische Beratungszentrum erarbeitet.

Ergebnis der Studie: Ein Um- und Ausbau in vier Stufen

Im Ergebnis könnte die Schule in vier Bauabschnitten saniert und erweitert werden, und zwar im laufenden Betrieb.

Im ersten Bauabschnitt würde das Hausmeistergebäude abgerissen. An seiner Stelle würde ein Anbau mit drei Stockwerken für neun Ganztagsbetreuungsräume entstehen.

Im zweiten Bauabschnitt würde die Aula im Erdgeschoss im Westflügel umgebaut werden.

Im dritten Bauabschnitt würde ein Teil der Querverbindung zwischen Nord- und Südflügel aufgestockt. Hier könnten die Verwaltung und die sonderpädagogische Beratung ihren Platz finden.

Der vierte Bauabschnitt würde sich auf den Südflügel beziehen. Hier würde man das Dach entfernen und den Gebäudeteil um ein Stockwerk für drei neue Klassenräume aufstocken. Und schließlich würde auch das Außengelände umgestaltet werden, um den Bedürfnissen der Kinder in der Ganztagsbetreuung gerecht zu werden. Im Eingangsbereich würde ein Aufzug eingebaut werden.

Die Kinder sind unendlich lange in der Schule, sie brauchen Räume zum Lernen, Spielen, Toben und Ausruhen. Sandra Bretzger, Grünen-Fraktion

„Die Hermann-Hesse-Schule wird sich riesig freuen“, kommentierte Sandra Bretzger von den Grünen die Vorstudie. „Ich habe gesehen, wie zerstückelt es derzeit dort ist, mit viel zu kleinem Betreuungsbereich. Die Kinder sind unendlich lange in der Schule, sie brauchen Räume zum Lernen, Spielen, Toben und Ausruhen.“

Thomas Wagenblast: Forderung nach Unterstützung von Land und Bund

Auch Thomas Wagenblast von der CDU sagte, seine Fraktion unterstütze die Weiterentwicklung. „Jeder, der offene Augen hat, sieht, dass sie nötig ist.“ Er forderte allerdings auch die finanzielle Unterstützung von Land und Bund, „weil wir den Ganztag mitbedenken“. Und er wies darauf hin, dass in den kommenden Jahren rund 40 Prozent des Aalener Haushalts auf Schule und Betreuung entfallen werden. Einige Großprojekte stünden an. Dies seien „die Prestigeprojekte der Zukunft“.

Von Bürgermeister Karl-Heinz-Ehrmann erhielt er Zuspruch. „Bei den Fördermitteln haben Sie uns an Ihrer Seite, und wenn es darum geht, an das Land zu appellieren“, meinte er. Wegen Komplikationen auf Landesebene werde die Weiterleitung der Bundesförderung verzögert. Deshalb fehlten zum Beispiel bestimmte Gelder für die Greutschule, und Ganztagsprojekte an Kindergärten kämen nicht weiter. Im Oktober sollte das Geld kommen, aber, so Ehrmann: „Das wird spannend.“

Andrea Hatam (SPD) meldete sich als Ortsvorsteherin. „Als Wasseralfingerin habe ich Bauchschmerzen bei einem Umbau im Betrieb“, warnte sie. „Wir haben das gemacht, und es bringt viele Probleme mit sich.“ Sie riet: „Man muss genau planen, um die Probleme zu verhindern.“

Jürgen Opferkuch: SBBZ und Inklusion an der Regelschule haben ihre Wertigkeit

Einen Seitenhieb aufs Land erlaubte sich Jürgen Opferkuch von den Freien Wählern als ehemaliger Rektor der Greutschule. Er erinnerte daran, wie Stuttgart die Entscheidung, ob ein Kind an eine Förder- oder eine Regelschule geht, in die Hände der Eltern legte.

Die Hermann-Hesse-Schule habe ab da als „Zentrale“ wirken und der Unterricht dezentral an den Regelschulen stattfinden sollen. Und nun? „Man sieht, was heute ist“, so Opferkuch. Was Bürgermeister Ehrmann so nicht stehen lassen wollte. „Die Inklusion an den Regelschulen gibt es weiterhin. Sie ist ein bewährter Ansatz“, fand er. Beide Systeme, SBBZ und Inklusion an der Regelschule, hätten ihre Wertigkeit.

Weitere große Projekte in der Aalener Schullandschaft

Oberbürgermeister Frederick Brütting zählte die großen Bauprojekte an Ganztags-Grundschulen auf: an Greutschule, Grauleshofschule, Karl-Kessler-Schule, Bildungscampus Braunenberg und ab 2024 auch an der Schwarzfeldschule.

Und dann habe die Stadt auch an den weiterführenden Schulen riesige Sanierungsprojekte vor sich. Das Projekt Hermann-Hesse-Schule sei im Vergleich ein mittelgroßes. „Wenn wir es klug angehen“, schloss er, „ist es machbar.“