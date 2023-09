b Geflüchtete und Asylsuchende aufgenommen werden, darüber hat weder ein Kreistag noch ein Gemeinderat zu befinden. Es gibt einen bundesweiten Verteilschlüssel, der geltendes Recht ist und der festlegt, wer wie viele Menschen unterbringen muss. Punkt. Das ist die pragmatische Betrachtung. Und es gibt den Blickpunkt von der hohen humanitären Warte aus: Menschen in größter Not, Verfolgten, Geflüchteten muss geholfen werden. Das ist in der gesamten zivilisierten Welt unstrittig. Und das ist gut so. Die tägliche Praxis liegt irgendwo dazwischen ‐ zwischen humanitärer Verantwortung, realer Umsetzbarkeit und aktuell der zunehmenden Sorge bei Bürgen wie politisch Verantwortlichen, es könnte langsam zu viel werden.

An den Kommunen im Ostalbkreis ist wegen der LEA in Ellwangen bislang der ganz große Zustrom an Geflüchteten vorbeigegangen. Das wird sich mit dem absehbaren Ende der LEA 2025 ändern. Aalen ist bislang mit den Geflüchteten und Asylsuchenden, die in die Stadt gekommen sind, aus verschiedenen Gründen gut zurecht gekommen. Unter anderem, weil es von offizieller wie privater Seite ganz viele Bemühungen und viel Engagement für die Integration dieser Menschen gibt. Die Sorgen und Ängste von Bürgern müssen zugleich ernst genommen werden. Wo diese aber aus durchsichtigen politischen Gründen gezielt geschürt werden, muss sich die Zivilgesellschaft entschieden dagegenstellen. Wer denn wenn nicht die Aalenerinnen und Aalener selbst können jenen Menschen, die in großer Not hierher kommen, helfen und ihnen eine Chance geben?