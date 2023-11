Die große Weihnachtsspendenaktion „Helfen bringt Freude“ feiert in diesem Jahr tatsächlich bereits ihren zehnten Geburtstag. Der Dank gilt den vielen Leserinnen und Lesern der Schwäbischen, an dieser Stelle natürlich den Lesern der Aalener Nachrichten und der Ipf- und Jagst-Zeitung.

Zum Start sind die Aussichten ungewiss

Als 2013 mit der Aktion gestartet wurde, waren die Aussichten ungewiss. „Helfen bringt Freude“ hat sich aber zu einer echten Erfolgsgeschichte entwickelt. Mittlerweile haben die Leserinnen und Leser 5,44 Millionen Euro gespendet, eine unglaubliche Summe. Jede Einrichtung, Gruppe oder Verein erhielt aus der Aktion 2022 3700 Euro. Initiativen, die bei allen sieben Aktionen seit 2016 dabei waren, haben mittlerweile 26.750 Euro erhalten.

Knapp 100 Initiativen, Gruppen und Caritas-Projekte werden unterstützt

Bereits in der vergangenen Woche ist es angekündigt worden, in dieser nun geht es wieder los: Unsere verlagsweite Weihnachtsspendenaktion „Helfen bringt Freude“ wird auch 2022 wieder in gewohntem Rahmen stattfinden. Und wenn wir verlagsweit sagen, dann meinen wir auch verlagsweit: In den einzelnen Lokalausgaben werden 98 örtliche Initiativen, Gruppen, Caritas-Projekte oder auch Einzelpersonen vorgestellt. Seit 2013 bereits arbeitet die Schwäbische Zeitung mit dem Caritasverband der Diözese Rottenburg-Stuttgart zusammen. Und hier vor Ort auf der Ostalb ist der Kontakt zur Caritas Ostwürttemberg natürlich ebenfalls gegeben. Im vergangenen Jahr hat der Ortsverband die zwei Schwerpunkte „Kinderholung“ und die „Migrationberatung für erwachsene Zuwanderung“ gesetzt. In diesem Jahr wird Geld benötigt für die „Mutmacher“, ein Ehrenamtsprojekt der Kinderstiftung Knalltüte sowie das Fairkauf-Angebot.

Hauptprojekt bleibt das Motherhouse

Der Freundeskreis Uganda wurde mit der Aktion „Helfen bringt Freude“ bei dessen Hauptprojekt, dem sogenannten Motherhouse in Masaka, unterstützt. Das Herzstück des Freundeskreises sollte eine Photovoltaik-Anlage bekommen, um bei der Stromversorgung unabhängig werden zu können. Die Solarmodule dafür kommen mit dem Schiff aus China und via Kenia auf dem Landweg dann bis nach Masaka. Was nicht immer ganz einfach sei, wie Florian Heusel, Vorsitzender des Vereins, kundtat. Heusel ist zugleich Leiter des Caritas-Dienstes Berufliche Integration und Ansprechpartner beim Fairkauf-Angebot der Caritas.

Waisenhaus und Hühnerhaus sollen autark Strom erzeugen

Die generell gesunkenen Preise für Solaranlagen bieten einerseits Chancen, die unabhängige Stromerzeugung mit Solartechnik voranzubringen. Andererseits sind in Uganda die Kosten für den Bezug von Elektrizität explosionsartig gestiegen. Hinzu kommt eine sehr unsichere Versorgungslage mit oft tagelangem Stromausfall. Unter anderem deswegen hatte man sich daran gemacht, die Stromversorgung für das Waisenhaus und das Hühnerhaus komplett autark zu gestalten.

Weitere Organisationen werden vorgestellt

Dazu gesellen sich noch die Comboni-Missionare, Hope for Africa aus Tannhausen, der Freundes- und Förderkreis des Vereins St. Espiritu Santo in Ellwangen sowie die Zukunft für Nepal aus Aalen. Die aktuellen Projekte werden in den kommenden Wochen im Rahmen dieser Spendenaktion wieder vorgestellt.