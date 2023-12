Heimatsmühle würdigt Naturschützer

Im Dezember ist zum 34. Mal der Heimatsmühle-Umwelt-und Naturschutzpreis verliehen worden. Alle Projekte wurden von einer unabhängigen, fachkundigen Jury bewertet. Der erste Preis geht an den Verein „Bürger für Natur- & Umweltschutz unterm Rosenstein“. Die Jury war besetzt durch Brigitta Frey (Kreisökologin, Landratsamt Ostalbkreis), durch Rosalinde Kottmann (Bürgermeisterin a. D. Gschwend), Matthias Roller (Forstrevier Küpfendorf), Johann Reck und Volker Grab (Bürgermeister Ellwangen). Seit 1989 loben die Heimatsmühle und die Familie Ladenburger alljährlich ihren Preis aus. In diesem Jahr wurden sechs Gruppen und Einzelpersonen berücksichtigt: von Schulen und Vereinen bis hin zu Umweltschutzgruppen.

Jetzt fand die Preisverleihung im kleinen Rahmen auf der Heimatsmühle statt, bei der Platz eins bis Platz drei ihren Preis überreicht bekamen. Hierbei waren zusätzlich zu Vertretern der Heimatsmühle und den GewinnerInnen vier Mitglieder der Jury präsent. Johann Reck übernahm die Vorstellung der Preisträger und sprachen seine Bewunderung für das Engagement aller Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus. Franz Xaver Ladenburger (Geschäftsführender Gesellschafter der Heimatsmühle) seinerseits dankt allen TeilnehmerInnen für ihre großartige Arbeit, welche vorbildlich sei.

Der erste Preis geht an den Verein „Bürger für Natur- & Umweltschutz unterm Rosenstein“. Für den Verein ist die Pflege und der Erhalt der Kulturlandschaft die wichtigste Aufgabe. Dabei werden stets Kinder, Jugendliche und Erwachsene angesprochen und einbezogen. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke. Zweck des Vereins ist die Förderung des Natur- und Umweltschutzes, der Reinhaltung der Luft, des Wassers und des Bodens. Der Verein tritt für die Erhaltung der natürlichen Landschaft und für die Bewahrung der Lebensgrundlagen zukünftiger Generationen ein.

Mit ihrem Projekt, der Renaturierung eines Areals an der Rems zu einem Naturpfad, sind sie in den vergangenen zwei Jahren dank vieler Mitglieder, aber auch spontane Einsätze von interessierten Bürgerinnen und Bürgern ein großes Stück vorangekommen. Das Projekt umfasst die Verwandlung eines ehemals von Müllablagerungen belasteten Geländes entlang der Rems in einen Naturpfad, der für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird. Auch wenn der Naturpfad noch nicht perfekt ist, so steckt doch bereits viel Liebe, Zeit und Engagement in diesem Projekt.

Das große Gelände weist bereits eine hohe Diversität an verschiedenen Lebensräumen wie Hecken, alter Baumbestand, Wiesen, Streuobst, Remsufer usw. auf. Diese Strukturen werden von ihnen geschützt, gepflegt, neubepflanzt und mit heimischen und insektenfreundlichen Pflanzen ergänzt. Der Verein erhofft sich durch diese Maßnahmen nicht nur einen mittelbaren Nutzen für die Natur, sondern auch wegweisend und pädagogisch zu wirken, in dem sie Kinder und Jugendliche fest in ihre Aktivitäten integrieren und sie somit Sinneserfahrungen in der Natur erleben können und ein Gespür für die Schönheit der Natur entwickeln.

Der zweite Preis geht an die Mittelhofschule in Ellwangen, die für die Arbeit an folgenden Projekten ausgezeichnet wurde: Müllvermeidung, Mülltrennung, Baumpflanzaktion, Frühblüher, Insektenwiese, Holunderhecke, Insektenhotels, Totholz, Kräuter- und Bienenbeete, Waldwoche, Naturerkundungen mit Förster oder Imker und den jährlichen Waldtag mit Herrn Winter für viele Klassen der Stufen fünf bis zehn.

Platz drei geht an den Wildpflanzenpark Mutlanger Heide. Das bürgerschaftliche Gemeinschaftsprojekt wurde weiterentwickelt und ist in Mutlangen zu einem Naturerlebnisort für Jung und Alt geworden. Wichtige Ziele ihrer Aktivitäten sind die nachhaltige Förderung der biologischen Vielfalt und die Schaffung von Lebensräumen für gefährdete Tier- und Pflanzenarten. Mit ihren Angeboten für Kinder, Familien und Schulen wollen sie auf die Gefährdung der Artenvielfalt hinweisen.

Weitere Plätze : 4. Justus-von-Liebig-Schule Aalen, 5. Gartenfreunde Röhlingen, Sonderpreis: Alois Jaumann.