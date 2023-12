Heiligabend zu: Supermärkte sind auf Ansturm vorbereitet

Weihnachten steht vor der Tür. In diesem Jahr müssen sich die Bürger allerdings bereits einen Tag vor Heiligabend mit Gans, Rotkraut und Co. über die Feiertage eindecken. Einkaufen am 24. Dezember ist nicht drin, da der Heiligabend auf einen Sonntag fällt. Obwohl die Supermärkte an diesem Tag per baden-württembergischem Ladenöffnungsgesetz bis zu drei Stunden bis maximal 14 Uhr geöffnet haben dürfen, bleiben die Türen der Discounter in Aalen und Umgebung an diesem Tag geschlossen. Aus gutem Grund.

„Wenn Heiligabend mal auf einen Sonntag fällt, dann sollen meine Mitarbeiter auch die Möglichkeit haben, ein stressfreies Weihnachtsfest mit ihrer Familie zu genießen“, sagt die Inhaberin des Rewe-Supermarkts in Essingen, Sarah Brehmer. Überdies würde es sich angesichts der Stromkosten nicht lohnen, den Supermarkt für nur drei Stunden aufzumachen.

Der Samstag vor Heiligabend werde stressig genug werden, weiß sie aus Erfahrung. Dann werde der Supermarkt von Bürgern gestürmt, die sich über die Feiertage mit Lebensmitteln eindecken. Hoch im Kurs stünden wie jedes Jahr sicherlich wieder Rostbratwürste, Kartoffelsalat und Knödel.

Auch die obligatorische Weihnachtsgans sei bereits in der hauseigenen Metzgerei zigfach vorbestellt worden. Dass der Sonntag wegfällt, sei ihrer Ansicht nach nicht tragisch. Frische Ware könnte noch am Samstag eingekauft werden. Überdies würden viele Familien an den Feiertagen auch Essengehen und insofern nicht verhungern.

Auch Michael Miller, der neben Edeka Miller in Unterrombach und den beiden Läden Edeka Miller in Hüttlingen seit knapp zwei Monaten das E-Center Miller in der Heinrich-Rieger-Straße in Aalen betreibt, habe nicht im Geringsten überlegt, seine Märkte an Heiligabend zu öffnen. Für drei Stunden aufzumachen, würde sich vom Aufwand und aus betriebswirtschaftlichen Gründen nicht rechnen. Es brauche zwei Stunden Vorlauf, bis die Ware in den Regalen eingeräumt sei und nach Ladenschluss zwei Stunden, um den Markt wieder auf Vordermann zu bringen.

Überdies müsse die Lieferung von frischer Ware am Sonntag sichergestellt sein. Denn Gemüse und Obst vom Vortag zu verkaufen, komme für ihn nicht infrage. Unabhängig davon hätten es seine Mitarbeiter nach einer verkaufsintensiven Woche und dem Trubel das ganze Jahr über verdient, an drei zusammenhängenden Tagen ihre Auszeit mit ihren Familien und Freunden zu genießen.

Von Montag bis Samstag sei genügend Zeit, einzukaufen, sagt Miller. Und noch am Samstagabend hätten seine Supermärkte in Aalen und Hofherrnweiler bis 22 Uhr geöffnet. Wer dann an Heiligabend feststellt, dass er Butter oder Milch vergessen hat, könnte sich diese auch bei Nachbarn ausleihen oder solche an Tankstellen oder im digitalen Tante-Emma-Laden „Roberta Goods“ in der Aalener Bahnhofstraße 8 kaufen.

Ruhe und Gelassenheit mitzubringen, rät Miller den Kunden vor den Weihnachtsfeiertagen. Um Stress zu vermeiden, sei es bereits seit Wochen möglich, Produkte an der Wurst- und Fleischtheke oder in den bei Edeka Miller integrierten Bäckereien vorzubestellen. Am Kampftag vor Heiligabend selbst sei das gesamte Personal im Einsatz und auch alle Kassen seien besetzt.

Auf die Tage vor Weihnachten würden sich auch die Kaufland-Filialen vorbereiten, die am 24. Dezember geschlossen haben. Sowohl was die Besetzung der Kassen betrifft als auch das Personal an den Bedientheken, teilt Alisa Götzinger von der Unternehmenskommunikation mit. Grundsätzlich werde den Kunden empfohlen, länger haltbare Produkte wie Reis oder Nudeln schon jetzt einzukaufen, und kurz vor Heiligabend nur noch frische Lebensmittel zu besorgen, um dem Andrang zu entgehen. So sieht es auch Thomas Bonrath, Pressesprecher der Rewe-Group mit den Märkten Rewe und Penny, die ebenfalls an Heiligabend geschlossen haben und für die Frequenz im Vorfeld der Feiertage gewappnet seien.

Dass analog zu Corona Bürger wegen an Heiligabend geschlossenen Filialen keine Hamsterkäufe tätigen müssen, betont Julia Leipe von der Unternehmenskommunikation von Aldi Süd. Sie könnten sich darauf verlassen, dass ausreichend Ware erhältlich ist.