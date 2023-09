An diesem Samstag könnte beim Kreisparteitag etwas passieren, was es in 50 Jahren des CDU-Kreisverbands Ostalb noch nicht gegeben hat: eine Frau übernimmt den Vorsitz.

Diese Frau ist Heike Brucker, die bislang Stellvertreterin des scheidenden Tim Bückner gewesen ist. Er wird sich künftig mehr auf sein Mandat als Landtagsabgeordneter konzentrieren, hat hier in den vergangenen Wochen einige weitere Ämter übernommen. Und die Chancen für Brucker, dieses Amt übernehmen zu können sind gut, sie war bis Mittwochnachmittag die einzige Bewerberin.

Brucker ist bereits in vielen Ämtern aktiv

In einem Schreiben am Dienstag an die Ortsvorsitzenden der CDU hatte Brucker ihre Kandidatur bekanntgegeben, zuvor bereits bei der Ortsvorsitzenden-Konferenz am 8. September. Seit April dieses Jahres ist sie bereits Vorsitzende des CDU-Ortsverbands Unterrombach-Hofherrnweiler, dazu Zweitkandidatin des Landtagsabgeordneten Winfried Mack. Darüber hinaus hat sie bereits als Fraktionsgeschäftsführerin der CDU-Fraktion im Aalener Gemeinderat gearbeitet. Brucker ist auch deswegen keine Unbekannte auf der Ostalb, da sie in zahlreichen Ehrenämtern engagiert ist. So ist sie in der Katholischen Kirche, bei Kolping, beim Kino am Kocher oder den Maltesern aktiv. „Auch außerhalb der CDU unterwegs zu sein, bringt mir ganz viele Impulse. Wäre ich nur in der CDU aktiv, würde ich ja gar nicht so viel mitbekommen von den Bürgerinnen und Bürgern in den zahlreichen Gesprächen. Das ist mir unheimlich wichtig“, sagt Brucker selbst. Bereits seit vier Jahren ist sie für die CDU unterwegs, seit zwei Jahren bereits ist sie Stellvertreterin im Kreisverband. „Nur bei den Bürgerinnen und Bürgern bekommt man doch mit, was die Menschen vor Ort bewegt.“

Drei klare Ziele nach der Wahl

In ihrer Bewerbung nennt sie die Stärkung der Ortsverbände, die Gewinnung neuer Mitglieder und die Vorbereitung auf die Kommunalwahl als ihre drei wichtigsten Ziele im Falle des Gewinns dieser Wahl. Am 23. September werde sie einen Antrag auf kostenlose Meisterausbildung stellen, da ihr unter anderem die Gleichwertigkeit der beruflichen Ausbildung sowie der Hochschulbildung am Herzen liege.

CDU auf dem Weg, weiblicher zu werden

Am kommenden Sonntag dann, einen Tag nach dem Kreisparteitag, ist Brucker wieder auf der Ostalb unterwegs. Beim Backfest des CDU-Stadtverbands Schwäbisch Gmünd am Himmelsstürmer wird sie zu Besuch sein, danach dann an die andere Seite des Ostalbkreises, nach Kirchheim zur dortigen Ortsgruppe, vielleicht ja dann schon als Kreisvorsitzende. „Der Ostalbkreis ist riesig, aber das ist ja nicht neu“, sagt sie lachend. Vielleicht lacht sie am Sonntag ja noch mehr. Und insgeheim erhofft sie sich auch eine gewisse Wirkung: „Das ist ein gutes Zeichen nach außen, dass man sich als Frau in der CDU und der Politik wohlfühlen und hier auch etwas erreichen kann“, sagt sie und fügt augenzwinkernd an: „Die CDU wird weiblicher.“

Der Kreisparteitag findet am Sanstag ab 14 Uhr in der Festhalle in Unterkochen statt.