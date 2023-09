Immer wieder stellen die Müllbeauftragten der Stadt Aalen sowie die Beschäftigten der Stadtreinigung fest, dass in öffentlichen Mülleimern auf Kosten der Allgemeinheit privater Haus– oder Restmüll entsorgt wird. „Das ist unsolidarisch“, erklärt die städtische Pressesprecherin Karin Haisch. Die Stadt weist nun in einer Pressemitteilung darauf hin, dass die öffentlichen Mülleimer ausschließlich für die Entsorgung von Müll dienen, der unterwegs anfällt. Hierbei wird von kleinen Mengen ausgegangen. Es ist laut Stadt nicht erlaubt, dort privaten Müll aller Art zu entsorgen.

Die Entsorgung von privatem Müll in öffentlichen Müllbehältern gilt als Ordnungswidrigkeit und kann mit einem Bußgeld geahndet werden. Die Bürgerschaft werde deshalb gebeten, die öffentlichen Mülleimer ausschließlich für den unterwegs anfallenden Müll zu verwenden, so die Mitteilunt. Um Missbrauch zu verhindern, bittet die Stadt um die Mitwirkung der Bürger. Wer Missbrauch beobachtet hat, kann dies per E–Mail an ordnung[email protected] oder unter der Telefonnummer 07361/52—1109 melden.