Haushalt 2024: Warum der Ostalbkreis erstmals ein Defizit erwartet.

Gleich zwei nie dagewesene Zahlen präsentierte der Landrat bei der Einbringung des Kreishaushalts für 2024: Zum ersten Mal überhaupt in der Geschichte des Ostalbkreises übersteigt der Gesamthaushalt die Milliardenmarke. Ebenfalls zum ersten Mal wurde aber ein defizitärer Ergebnishaushalt eingebracht. Ein Minus von 10,7 Millionen Euro wird für das Jahr 2024 veranschlagt. Trotz der finanziell angespannten Lage, schworen Landrat Joachim Bläse und Kreiskämmerer Karl Kurz die Kreisräte darauf ein, mit Mut in die Zukunft zu gehen und ein neues Zukunftsbild für den Kreis zu gestalten. Für den Landrat ist klar: Der Ostalbkreis darf nicht vor Investitionen zurückschrecken.

Doch zunächst die nackten Zahlen. Das Haushaltsvolumen des Landkreises, und das spricht für die Ostalb, überschreitet zum ersten Mal die Milliardengrenze. Einschließlich der Kliniken und des Eigenbetriebs Immobilien beläuft sich der Gesamthaushalt auf 1.056.189 Euro. Der Ergebnishaushalt weist ordentliche Erträge in Höhe von 623.958.753 Euro und ordentliche Aufwendungen von 634.694.506 Euro aus.

Kreisumlage wird erhöht

Dadurch, so Kämmerer Kurz, ergebe sich ein veranschlagtes Gesamtergebnis von etwas mehr als zehn Millionen Euro Defizit. Dieses Ergebnis mache es dem Landratsamt möglich, die Kreisumlage der Städte und Gemeinden um 2,35 Prozent zu erhöhen. Ein erhöhter Prozentpunkt bringt dem Kreis knapp 6,9 Millionen Euro mehr ein. Die Netto-Personalkosten des Landkreises belaufen sich derweil auf 87,6 Millionen Euro. Joachim Bläse kündigte aufgrund dessen eine pauschale Kürzung bei den Personalausgaben in Höhe von einer Million Euro an.

Die in den vergangenen Jahren deutlich gesunkene Verschuldung des Landkreises steigt wieder: „Stand 31.12.2023 ist ein Schuldenstand in Höhe von 30,8 Millionen Euro möglich“, so Karl Kurz. Für 2024 sei eine Kreditaufnahme von 29,8 Millionen Euro angedacht. Dem stehen Tilgungsleistungen von etwas mehr als zwei Millionen Euro gegenüber. „Der deutliche Anstieg der erforderlichen Kreditermächtigung für 2024 resultiert zum einem aus dem geplanten negativen Ergebnis des Ergebnishaushalts mit rund ‐10,7 Millionen Euro, zum anderen aus Investitionen in die Zukunft“, so Kurz.

Warum trotz Defizit investiert werden soll

Unter diese Investitionen, für die gut 50 Millionen Euro eingeplant werden, fallen der Breitbandausbau, Investitionen an Schulen und in die Verkehrsinfrastruktur, aber auch das zweite Verwaltungsgebäude des Landratsamts auf dem Union-Areal in Aalen. An diesem, betonte Landrat Bläse, werde man festhalten. „Wenn man beim Union-Bau alleine bewertet, ob der Ostalbkreis 30 bis 40 Jahre Miete bezahlt und am Ende dieser Zeit nichts als Gegenwert hat, oder aber, ob wir in ein eigenes Gebäude investieren, das dann unser Vermögen darstellt, wird die Frage von Krediten nochmals deutlich“, so der Landrat.

Die größte finanzielle Herausforderung im Haushalt ergibt sich laut Kämmerer Karl Kurz sich zum einen aus der Abdeckung des Klinikdefizits von rund 35 Millionen Euro. Wie Thomas Schneider, Finanzvorstand der Kliniken erklärte, rechne man aktuell sogar mit einem Betriebsdefizit von rund 43,5 Millionen Euro.

Kliniken müssen 8,5 Millionen Euro ausgleichen

Deshalb sei es nun an der Klinikgesellschaft, 2024 den finanziellen Mehrbedarf von 8,5 Millionen Euro durch operative, strategische und politische Maßnahmen auszugleichen. Dies funktioniert laut Landrat Bläse aber nur dann, wenn die Kliniken künftig „wie ein Unternehmen geführt werden.“ Deshalb sollen die Klinik-Entscheidungen ab dem kommenden Jahr unter Ausschluss der Öffentlichkeit gefällt werden.

Zum anderen wird der Kreishaushalt durch rapide steigende Ausgaben im Sozialbereich belastet. Im Ergebnishaushalt betragen die Ausgaben im Sozialetat satte 382 Millionen Euro, das sind rund 60 Millionen mehr als 2023 und unglaubliche 97 Millionen mehr, als 2022. Karl Kurz’ Bericht zufolge, entstehen die steigenden Sozialausgaben durch das 2020 in Kraft getretene neue Bundesteilhabegesetz vor allem bei der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung.

Landrat will ""Energieministerin" für den Kreis

Ebenfalls hohe Ausgaben, so der Kreiskämmerer, entstehen im Bereich der Sozialleistungen. In Pflegeeinrichtungen werde der Anteil an Selbstzahlern in Zukunft weiter wachsen, da immer mehr Menschen aufgrund steigender Kosten auf Sozialleistungen angewiesen sein werden. Der Landrat will im kommenden Jahr deshalb eine Arbeitsgruppe ins Leben rufen, die herausfinden soll, wo sich der Ostalbkreis bei Ausgaben und Einnahmen im sozialen Bereich verbessern kann.

Wie es sich für eine Haushaltseinbringung gehört, sprach Joachim Bläse neben den Zahlen auch weitere kreispolitische Themen für die Zukunft an. Da die Energieversorgung für die Gesellschaft eine elementare Rolle spielt, werde der Landkreis im Umweltdezernat unter Leitung von Gabriele Seefried die Bezeichnung „Energie“ mit aufnehmen. Die Diskussion über den Wiedereinstieg in die Atomenergie hält Bläse für „Kokolores“: „Der Ausbau der erneuerbaren Energien ist für mich im Übrigen alternativlos, da alle andere Energieerzeugung, wie die Atomenergie, von manchen plötzlich wieder diskutiert wird, aber kein nachhaltiger mehrheitlicher Wille zum Wiedereinstieg und insbesondere auch zur Atommüllendlagerung vorhanden ist.“

Demografischer Wandel: Ein Zukunftsproblem muss schnell angegangen werden

Deshalb zähle es mehr denn je, Flächen und Netze für erneuerbare Energien und eine Wasserstoff-Infrastruktur zu schaffen.

Besonders dringend beachtet werden soll laut dem Landrat außerdem der demografische Wandel. „Aufgrund der aktuellen Ergebnisse der Pflegevorausberechnung für Baden-Württemberg wissen wir, dass die Zahl der Pflegebedürftigen von jetzt an bis 2060 um 48 Prozent steigen wird.“

Denn die Baby-Boomer-Generation, die nach und nach altert und damit immer wahrscheinlicher pflegebedürftig werden wird, mache fast ein Viertel der Kreisbevölkerung aus. 2040 benötige der Ostalbkreis deshalb schon 45 Prozent mehr Pflegekapazität. „Auf diese Situation müssen wir jetzt schon und nicht erst 2035 reagieren“, mahnte Joachim Bläse.