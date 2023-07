Die Tage des Aalener Hallenbads sind gezählt. Sobald das Kombibad im Hirschbach voraussichtlich 2025 seine Pforten öffnet, gehört es der Vergangenheit an und macht Platz für Wohnbebauung. Am kommenden Samstag feiert das Hallenbad seinen 60. Geburtstag. Grund genug für die „Aalener Nachrichten/Ipf– und Jagst–Zeitung“, zurückzublicken.

Es gibt kaum einen Aalener, der in den vergangenen 60 Jahren nicht im Aalener Hallenbad zu Gast war. Viele erinnern sich an das Seepferdchen, das sie hier als kleiner Knirps abgelegt haben, oder an den ersten Kopfsprung vom Startblock oder dem Drei–Meter–Turm im Rahmen des Sportunterrichts. Andere verbinden mit ihrem Besuch schöne Stunden mit ihrer Familie oder den Austausch mit Gleichgesinnten bei Schwimmkursen, beim Babyschwimmen oder bei Angeboten wie Aquafitness. Wiederum andere erinnern sich als Mitglied in diversen Schwimmvereinen an das Training für Wettkämpfe, die im 25–Meter–Becken regelmäßig ausgetragen wurden.

Keine Cafeteria, keine Attraktionen

In den vergangenen Jahren ist das Aalener Hallenbad in die Jahre gekommen. Bei einem Besuch steht die Zeit still. So nostalgisch wie die Erinnerungen sind, so nostalgisch mutet das Bad an, in dem die vergangenen Jahrzehnte alles beim Alten geblieben ist. Nach wie vor gibt es das 25–Meter–Schwimmerbecken mit einer Ein– und Dreimeter–Sprunganlage, ein Warmwasserbecken zum Relaxen und ein Kinderplanschbecken sowie eine Sauna und einen Fitnessraum. Mehr allerdings nicht. Mit Bädern in der Region kann das Hallenbad nach Ansicht vieler Aalener seit Jahrzehnten nicht mehr konkurrieren. Neben fehlenden Attraktionen wie einer Rutsche oder einem zweiten Schwimmerbecken kam auch die dort fehlende Bewirtung in Form eines Kiosks oder einer Cafeteria immer wieder aufs Tapet. Die Zeiten, in denen am Automaten fertiger Kakao oder eine Instantsuppe gezogen werden können oder das Kassenpersonal oder die Bademeister Eis und Schokoriegel verkaufen, sind längst out.

Am 30. Juli 1963 öffnete das Aalener Hallenbad seine Pforten. Am Eröffnungswochenende strömten 10.500 Besucher hierher. (Foto: Stadtarchiv )

Zeitgemäß war das Aalener Hallenbad allerdings vor 60 Jahren. Am 30. Juli 1963 öffnete dieses seine Pforten. Dafür, dass ein Sprung ins Nass auch in den kalten Monaten und unabhängig vom Betrieb der Freibäder ganzjährig möglich ist, hatten sich viele Aalener Ende der 50er–Jahre eingesetzt. Denn bis dato war nur das Schwimmen in den Freibädern möglich. Seit 1892 im Hirschbach, seit 1938 in Unterrombach und seit 1959 im Spiesel.

Massen strömen am Eröffnungswochenende ins Hallenbad

Den Wunsch der Aalener nach dem Bau eines Hallenbads nahm auch der Gemeinderat ernst. Auf der Suche nach einem geeigneten Platz bestimmte dieser das Gewann Bleichgarten als Standort, um die Abwärme des Gaswerks nebenan nutzen zu können, blickt Stadtarchivar Georg Wendt zurück. Probleme bereitete in der Nachkriegszeit allerdings die Finanzierung. Nach langen Überlegungen wurde 1959 deshalb beschlossen, den geplanten historischen Festumzug zum 600–jährigen Reichsstadtjubiläum zu streichen und 100.000 Mark als Grundstock für den Hallenbadbau zu nutzen. Nach einer Bauzeit von zwei Jahren und drei Monaten eröffnete das für 4,15 Millionen Mark erstellte Aalener Hallenbad mit einem 25–Meter Becken, einem ein und drei Meter hohen Sprungturm im Hauptgeschoss und einer Sauna sowie einem Gymnastiksaal im Obergeschoss am 30. Juli 1963 seine Pforten. Mit Erfolg. Bereits am Eröffnungswochenende seien laut Wendt 10.500 Besucher hierher geströmt und genossen für eine Mark eine Stunde Badespaß.

30 Minuten Wannenspaß für 1,50 Mark

Hoch im Kurs standen auch die im Erdgeschoss integrierten Reinigungsbäder mit elf Wannen und acht Brausen. Da viele Aalener in ihren eigenen vier Wänden damals über kein Badezimmer verfügten, konnten sie hier für 1,50 Mark 30 Minuten Wannenspaß genießen, heißt es in der Historie auf der Homepage der Stadt Aalen, auf der sich auch die eine oder andere Anekdote findet. So konnten Mitarbeiter des Hallenbads gerade noch verhindern, dass ein Gast sein Fahrrad in der Wanne wäscht.

Nach dem ersten Erfolgsjahrzehnt setzte die Ölkrise auch dem Hallenbad stark zu, blickt Wendt zurück. „Die Temperatur im Becken musste gesenkt und die Eintrittszeiten mussten verkürzt werden. Im Gegensatz zum Rekordbesucherjahr 1972 mit 275.000 Besuchern kamen 1975 nur noch 221.000.“ Verschärft habe sich die Situation ab Mitte der 1970er–Jahre durch die steigende Konkurrenz der neuen Erlebnisbäder im Umland wie dem Wellenbad in Ellwangen oder dem Aquarena in Heidenheim. Um das Aalener Hallenbad attraktiver zu machen, beschloss der Gemeinderat 1977 für drei Millionen Euro einen Anbau an das Bad mit Warmbadebecken und Massagedüsen, einem Kinderplanschbecken sowie einem Solarium und einer Liegeterrasse, der im Mai 1979 fertiggestellt wurde.

FFK-Baden sorgt für Skandal

Trotz dieser Investition sanken die Besucherzahlen bis 1985 auf 165.000 Gäste. „Das Bad machte einen Rekordverlust. Schuld daran war auch die Eröffnung der Limes–Thermen“, sagt Wendt. Um das Hallenbad weiter attraktiv zu machen, setzte sich ab 1986 der damalige neue Direktor der Stadtwerke, Rainer Hentschel, im Gemeinderat für einige Neuerungen ein. Auf seine Initiative hin wurde ein Jahresticket für 150 Mark eingeführt. Überdies bemühte er sich mit Veranstaltungen wie Discoabenden, Kabarett– und Theateraufführungen oder Faschingsbaden wieder vermehrt Gäste zu gewinnen, sagt Wendt. Umstritten oder gar ein Skandal gewesen sei das FKK–Baden, das unter seiner Regie im Hallenbad ins Leben gerufen wurde. Nicht zuletzt sei es Hentschel gelungen, beim Gemeinderat 600.000 Mark für die Einrichtung eines Fitness– und Freizeitraums mit Billardtisch und Tischfußball im Erdgeschoss locker zu machen. Dafür mussten die alten Wannen und Duschen allerdings weichen. Zuletzt investiert wurde in die Einrichtung im Jahr 2002, als die Schwimmhalle im Zuge der Dachsanierung auch eine neue Lüftungsanlage erhalten hat.

Was im Hallenbad seit eh und je fehlt, sind eine Cafeteria und Attraktionen. Für eine Optimierung ist das Gebäude allerdings zu klein. Mit der Fertigstellung des Kombibads gehört das Baden auf dem Galgenberg der Vergangenheit an. (Foto: Mendelin )

Für eine weitere Optimierung des Hallenbads war das Gebäude allerdings zu klein. 2016 schließlich beauftragte der Gemeinderat die Experten vom Schweizer Büro Kannewischer mit einer Bäder–Neukonzeption, sagt Wendt. „Im November 2017 stellen die Experten fest, dass das Hallenbad nur 25 bis 40 Prozent der Kosten deckt und eine Erweiterung nicht möglich ist. Stattdessen soll das Freibad Hirschbach zu einem Kombibad umgebaut werden.“

Mit dessen Fertigstellung ist laut Aalener Stadtwerke voraussichtlich im Jahr 2025 zu rechnen. Dann hat das Hallenbad ausgedient und ein weiteres Stück Aalener Geschichte geht zu Ende. Was bleibt, sind viele Erinnerungen an eine Zeit, die Generationen von Aalenern geprägt hat.

Eintritt ist am Samstag frei

Anlässlich des 60. Geburtstags des Aalener Hallenbads gibt es am Samstag, 29. Juli, ab 8 Uhr eine Geburtstagsfeier bei freiem Eintritt und einem Rahmenprogramm mit Wasserspielen für Kinder und Jugendliche und weiteren Aktionen. Der SC Delphin grillt und bietet Getränke an. Bis 14 Uhr hat das Hallenbad geöffnet. Bei schlechtem Wetter ist kurzfristig eine längere Öffnung möglich. Am Sonntag, 30. Juli, verabschiedet sich das Hallenbad in die Sommerferien und öffnet am Montag, 28. August, wieder seine Pforten.