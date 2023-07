Härtetest für den VfR — 60 Minuten hat es gepasst

Es ist sicher der Gradmesser der Vorbereitung für den Fußball–Regionalligisten VfR Aalen gewesen. Das Duell mit dem Drittliga–Aufsteiger SSV Ulm 1846 Fußball in der heimischen Centus Arena an diesem Mittwoch ist zwar noch nicht entscheidend für den Ausgang der erst Anfang August startenden Runde, aber er ist dann doch ein erster Fingerzeig. Ein Update des aktuellen Leistungsvermögens. Zuletzt traf der VfR in Testspielen bekanntlich nur auf unterklassige Teams aus der Region.

120 Minuten gegen Ulm

Das 3:3 gegen die TSG aus Hofherrnweiler–Unterrombach war der erste Test, den die Mannschaft um Tobias Cramer nicht als Sieger beendet hat. Mit einer Aufholjagd in den Schlussminuten verhinderte der VfR die erste Pleite der Vorbereitung. An diesem Mittwoch gegen Ulm wirkte der VfR anders als in Schwörsheim nicht müde. Auf der Agenda standen auch keine 90, sondern 120 Minuten.

Meien trifft ins eigene Tor

Die erste Hälfte gehörte zu Beginn dem Drittligisten, der unmittelbar nach elf Minuten in Führung ging. Letztlich war es aber wohl Vico Meien, der einen Angriff der Ulmer vollendete und den Ball über die Linie drückte — 0:1. Ulm weiter besser in der Partie, hatte durch Leonardo Scienza die nächste große Gelegenheit. Der scheiterte allerdings im Duell an Michel Witte (20.).

Aalen setzt Akzente

Nach gut 30 Minuten versuchte sich auch der VfR aus Aalen mal in der Offensive. Nach einem Freistoß war es Lasse Jürgensen, der den Ball über das Tor köpfte (28.). In der 35. Minute nutzte As Ibrahima Diakite beinahe einen Fehler der Gäste aus der Donaustadt. Sein Abschluss zischte allerdings über das Tor. Die beste Gelegenheit für den VfR Aalen vergab allerdings in der 45. Minute Yannick Thermann, der eine scharfe Hereingabe von Alessandro Abruscia am Tor vorbei bugsierte. Im zweiten Durchgang war die Partie weiter unterhaltsam. Erst rettete Witte sehenswert gegen Dennis Chessa (49.). Dann setzte Frederick auf der anderen Seite eine Fernschuss an die Latte (51.).

Ein neues Spiel beginnt

Nach 60 Minuten begann das muntere Wechselspiel auf beiden Seiten. Nahezu alle Spieler beider Mannschaften wurden durch frische Kräfte ersetzt. Die Torraumszenen wurden weniger. Bis eben Tom Gaal einen Eckball per Kopf in die Maschen setzte — 0:2 (77.). Der schönste Spielzug brachte dann das 0:3. Am Ende war es Tobias Rühle, der den Ball über die Linie drückte. Kurz darauf das 0:4. Dieses Mal durfte Felix Higl frei vor Witte vollenden.

Witte macht Platz und VfR bricht ein

Für den VfR–Keeper war dann nach 90 Schluss und Maurice Brauns durfte ran. Nur fünf später sah er dann nicht gut aus und Sascha Risch stellte auf 0:5. Es folgten drei weitere Gegentore und der Schlusspfiff. „Wir haben in den ersten 60 Minuten sehr stabil gearbeitet“, sagt VfR–Trainer Tobias Cramer. Am Ende habe er die „jungen Burschen“ gebracht, damit diese Spielpraxis auf diesem Niveau sammeln können. „Sehen, lernen, erleben“, darum geht es dem Coach.

VfR: Witte – Rahn, Thermann, Meien, Maiella, Diakite, Abruscia, Kindsvater, Jürgensen, Odabas, Wächter. Ab 60. Minute: Witte – Schaupp (90. Jürgensen), Kabashi, (90. Meien), Kraus, Preu, Portella, Guerriero, Döringer, Rapp, Szabo, Kundruweit.

Tore: 0:1 Meien (ET, 11.), 0:2 Gaal (77.) 0:3 Rühle (83.), 0:4 Higl (85.), 0:5 Risch (95.), 0:6 Kraus (ET, 109.), 0:7 Hannemann (115.), 0:8 Jastremski (118.).