Der VfR Aalen hat die erste Personalie für die neue Saison geklärt: Kapitän Ali Odabas hat seinen Vertrag vorzeitig bis zum 30. Juni 2027 bei den Schwarz-Weißen verlängert. Der 30-Jährige, der in der Jugend des VfR Aalen ausgebildet wurde, kam zur Saison 2021/2022 zurück auf die Ostalb.

Zuvor war der Innenverteidiger für Jahn Regensburg und den FSV Zwickau im Einsatz. Odabas hat bisher 82 Partien für den VfR Aalen bestritten, darunter 72 in der Regionalliga Südwest. Außerdem kommt er auf 37 Einsätze in der 3. Liga. In der laufenden Spielzeit stand Odabas in allen 21 Meisterschaftsspielen der Regionalliga Südwest auf dem Platz.