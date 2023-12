Im kommenden Jahr soll es ein Adventssingen in der Centus-Arena geben. Diese Idee der Freien Wähler Aalen für das städtische Stadion hat der gesamte Gemeinderat gut gefunden. In der jüngsten Gemeinderatssitzung stimmten alle dafür.

Die Freude aufs Weihnachtsfest und das Gemeinschaftsgefühl hatte Claus Albrecht bei diesem Antrag der Freien Wähler im Sinn. Als Vorbild nannte er eine Veranstaltung des FC Union in dessen Berliner Stadion. „Wir möchten, dass im städtischen Stadion außer Fußball auch andere Veranstaltungen stattfinden“, so die Freien Wähler. Aus Sicht der Verwaltung bietet sich auch ein Adventssingen in der Innenstadt an. „Beides könnten wir 2024 verfolgen“, schloss Albrecht.