Das künftige Zentralklinikum oder der Regionalversorger, wie ihn Landrat Joachim Bläse nennt, soll als Neubau in einem Radius von fünf Kilometern im Bereich Essingen, also im geografischen Mittelpunkt des Kreises entstehen. Dies bedeutet gleichzeitig, dass das Ostalb–Klinikum in Aalen nicht als Standort infrage kommt. Dies schlägt jedenfalls das Gutachten der Endera Management Beratung GmbH vor, mit dem sich der Verwaltungsrat der Kliniken in öffentlicher Sitzung am kommenden Montag, 18. September, und der Kreistag am Montag, 17. Oktober, beschäftigen werden. Dieser soll nach den Vorstellungen der Verwaltung endgültig grünes Licht für einen Klinik–Neubau geben.

Die Gutachter haben ihren Untersuchungen laut Vorlage der Verwaltung für Verwaltungsrat und Kreistag als Kriterien medizinische, organisatorische, bauliche und wirtschaftliche Aspekte, die Nachhaltigkeit und die bestmögliche Erreichbarkeit der Klinik für den größtmöglichen Teil der Bevölkerung des Ostalbkreises zugrunde gelegt. Ergebnis: Nur die Frage der Nachhaltigkeit würde für die Nutzung des bestehenden Klinikums in Aalen sprechen. Bei allen anderen Aspekten biete ein Neubau mehr Vorteile, weswegen die Gutachter ihm insgesamt den Vorzug geben.

Würde man sich dagegen für Sanierung und Ausbau des Ostalb–Klinikums entscheiden, hätte dies ihrer Einschätzung nach eine längere Bauzeit zur Folge, wäre deutlich teurer und würde den laufenden Klinikbetrieb sowohl für Patientinnen und Patienten als auch für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter während der Umsetzungsphase deutlich einschränken. Dies zeigten Erfahrungen anderer Klinikverbünde.

Nah dem derzeitigen Plan sollen die Gremien im Dezember darüber informiert werden, welche Grundstücke für den Klinik–Neubau angeboten worden sind. Wo dann tatsächlich gebaut wird, sollen Verwaltungsrat und Kreistag im ersten Quartal des kommenden Jahres entscheiden.

Termine: Der Verwaltungsrat der Kliniken tritt am Montag, 18. September, um 15.30 Uhr im Landratsamt zu einer öffentlichen Sitzung zusammen. Auf der Tagesordnung des Kreistags steht das Thema Kliniken in der öffentlichen Sitzung am 17. Oktober um 15 Uhr, ebenfalls im Landratsamt in Aalen.