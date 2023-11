Gut gebrüllt: Löwen aus Waldstetten siegen auch im Ostalb-Duell

In der Fußball-Landesliga hat der TSGV Waldstetten den SV Neresheim zum Ostalb-Duell empfangen. In einer Partie, in der um jeden Meter gekämpft wurde, in der sich beide Mannschaften nichts geschenkt haben, hat sich am Ende der TSGV dank eines sehenswerten Treffers von Jonas Kleinmann mit 1:0 durchgesetzt.

Bereits nach zwei Minuten wurde es für die Gastgeber brenzlig. Nach einem langen Ball war Hakki Yildiz durchgebrochen, doch Mario Rosenfelder hechtete hinterher und grätschte ganz stark den Ball in Richtung Seitenaus (2. Minute). Die erste Torannäherung der Gastgeber ließ etwas auf sich warten. Serkan Özgür probierte es per Freistoß, doch sein Versuch aus halblinker Position flog deutlich drüber (15.). Brenzliger wurde es wieder auf der anderen Seite. Nach einer Flanke von Ousman Bojang ließ TSGV-Schlussmann Felix Beyerle den Ball fallen, aus dem Gewühl heraus flog der Ball wieder gen Tor, doch Robin Eißele klärte für seinen bereits geschlagenen Keeper auf der Linie (16.). Dann aber kamen die Gastgeber besser auf. Einen Freistoß von der rechten Seite drosch Jonas Kleinmann drauf. Mit diesem Flatterball hatte Samuel Aubele im Tor der Neresheimer seine Probleme, lenkte ihn aber noch zur Ecke (22.). Und diese von Özgür getretene hatte es in sich. Vinzenz Rembs kam frei zum Kopfball, köpfte den nassen Ball jedoch am Tor vorbei (23.). Die dickste Gelegenheit dann aber hatte Neresheims Kadir Ciraci. Nachdem Rosenfelder diesmal am Ball vorbeigrätschte, war der SVN-Akteur frei durch. Doch Beyerle blieb lange stehen und parierte großartig (25.). Dann sorgte wieder ein Freistoß für Gefahr. Özgür brachte das Leder von links gefährlich in den Strafraum, in dem Melih Furkan Zenen hochsprang, doch sein Kopfball verfehlte das Gehäuse ganz knapp (39.). Auf der anderen Seite schloss Marc Kempf aus dem Rückraum ab, sein Versuch flog aber deutlich drüber (42.). Dann bediente Rembs unfreiwillig Fatih Yildiz, dessen Versuch aber knapp vorbei ging (43.). Nochmals Fatih Yildiz schloss aus dem Rückraum ab, traf dabei aber Hakki Yildiz, der den Ball gefährlich abfälschte. Beyerle hätte diesen nicht erreichen können, doch das Leder trudelte erneut knapp am rechten Pfosten vorbei (45.+1). Keine 20 Sekunden waren im zweiten Durchgang gespielt, da spielte Beyerle bei mittlerweile starkem Regenfall den Ball Hakki Yildiz in die Füße, der direkt abschloss. Der Ball rollte Richtung Tor, einige Neresheimer rissen die Arme bereits hoch, doch der zurückgeeilte Marc Heinzmann klärte noch vor der Linie. Glück für die Gastgeber. Dann sorgte Beyerle gleich nochmal für eine brenzlige Situation. Ein missglücktes Dribbling führte zu einem Pressschlag mit Hakki Yildiz, der Ball aber flog neben das Tor (58.). Maier sprang seinem Schlussmann zur Seite: „Es ist unser Ansatz, uns von hinten heraus spielerisch zu lösen. Das kann dann auch mal schiefgehen.“ Glück für Beyerle und sein Team, dass nichts passiert war.

Doch auch Waldstetten hatte gute Gelegenheiten. In Folge einer Ecke brachte Mario Rosenfelder den Ball Richtung Heinzmann. Der schloss stark ab, doch Aubele parierte nicht minder stark (61.), während aufgebrachte Neresheimer eine Abseitsstellung von Heinzmann gesehen haben wollten. Zwei Minuten später brachte der emsige Zenen den Ball von links rein. In der Mitte verpasste zunächst Özgür, dann auch Kleinmann den Ball nur ganz knapp (63.). Kaum zu glauben bei der Vielzahl an Gelegenheiten, dass in dieser Partie noch kein Treffer gefallen war. Dann aber fiel er doch noch. Aus dem Rückraum fasste sich Kleinmann ein Herz und drosch den Ball von halbrechts in den linken Winkel zum 1:0 für die Gastgeber (65.).

In der Folge wurde auf mittlerweile matschigem Untergrund um jeden Meter gekämpft in einer Partie, in der es gut und gerne auch 3:3 hätte stehen können. Chancen blieben in der Folge jedoch Mangelware, da auch das spielerische Element wegen des Wetters ordentlich in Mitleidenschaft gezogen wurde. Nach einer Hereingabe war es der erst kürzlich genesene Neresheimer Kapitän Sven Lukina mit seiner ersten Ballberührung, der knapp vorbeiköpfte (78.). Waldstetten wollte diesen Vorsprung unbedingt halten, dieses kämpferische Element seines Teams hob auch Maier nach dem Schlusspfiff besonders hervor. Kurz vor dem Schlusspfiff dann hätte der kurz zuvor eingewechselte Felix Bauer auf 2:0 stellen müssen, doch scheiterte er am starken Aubele (90.+5). Doch auch so blieb es beim knappen 1:0-Erfolg der Waldstetter, die damit ihren dritten Sieg in Serie feiern konnten, dazu seit nun bereits sechs Spielen ungeschlagen sind. „In der ersten Halbzeit haben wir den Neresheimern in die Karten gespielt, als wir Fehlpässe im Zentrum fabriziert haben. In der zweiten Halbzeit haben wir es etwas besser gemacht und so am Ende einen ganz wichtigen Dreier eingefahren“, so Waldstettens Trainer Bernd Maier.

TSGV: Beyerle – Cinar, Heinzmann, Rembs, Eißele (78. Bäumel) – Rosenfelder, Dudium – Kleinmann, Özgür (89. Bauer), Cudazzo – Zenen (90.+3 Nicolosi). SVN: Aubele – Kempf, Miketek, Marianek, Ciraci (83. Herzberger), H. Yildiz, Bojang, F. Yildiz (90.+2 Bayraktar), Pfeifer, Zahirovic, Omeirat (77. Lukina). Tor: 1:0 Kleinmann (65.)