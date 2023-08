Gurr, Gurr: Taubenplage nimmt in der City zu

Çan–Marcel Türksoy ist genervt. Jeden Morgen kehrt er vor seinem Geschäft, dem Marmaris–Imbiss in der Rittergasse, jede Menge Federn weg. Überdies sei alles voll mit Taubendreck. So kann es seiner Ansicht nach nicht weitergehen. Nicht nur er, sondern auch andere Geschäftsleute und Anwohner seien über die Taubenplage mehr als verärgert. „Die Stadt muss jetzt etwas unternehmen“, sagt der Gastronom, für den das Problem seit der Corona–Pandemie überhandgenommen habe.

Seinen Unmut äußerte Çan–Marcel Türksoy auch gegenüber dem Citymanager Reinhard Skusa, der täglich in der Innenstadt unterwegs ist. Vor Corona habe die Stadt Aalen die Lage besser im Griff gehabt. Mittlerweile seien die Ratten der Lüfte, die sich zwischen Häuserzeilen sowie in leer stehenden Dachgeschossen einnisteten, allerdings so massiv unterwegs, dass alles zugeschissen sei. Von parkenden Autos über Schirme, Stühle, Tische oder Mülleimer. Auch sämtliche Fassaden, Vordächer, Markisen und Häuserwinkel seien mit den ätzenden Ausscheidungen beschmutzt. Für die Reinigung oder Ersatz müsse der jeweilige Besitzer oder Pächter aufkommen. Den Ärger von Türksoy, der jetzt die Stadt in die Pflicht nimmt, tätig zu werden, teilen auch etliche Passanten, die ihren Angaben zufolge bereits von den Dächern aus angekackt worden seien und sich auch über den Dreck auf dem Pflaster ärgerten.

Der Taubenplage hat sich auch der Fraktionsvorsitzende der Grünen, Michael Fleischer, bereits vor der Sommerpause des Gemeinderats gewidmet. In einer Ausschusssitzung forderte er in einer mündlichen Anfrage von der Stadt einen aktuellen Stand der Dinge ein. Bislang sei diese allerdings unbeantwortet geblieben, sagt er im Gespräch mit den „Aalener Nachrichten/Ipf– und Jagst–Zeitung“. Jetzt möchte er diesbezüglich nochmals nachhaken, inwiefern die Stadt gedenkt, das Problem lösen zu wollen. Massiv sei die Taubenplage in der Innenstadt. Doch auch in den Stadtbezirken habe diese zugenommen, sagt er und erzählt unter anderem von Firmeninhabern, die ihm dieses Problem bereits geschildert hätten. Auch er selbst sei von dem fliegenden Federvieh betroffen. So hätten sich Tauben etwa in seiner Photovoltaikanlage eingenistet.

Ein Dorn im Auge sind die Tauben auch Markus Schäffler, einer der beiden Inhaber des Reichsstädter Café. „Es ist alles voll mit Taubendreck, eine richtige Sauerei“, macht er seinem Ärger Luft. Extrem geworden sei die Situation in der Corona–Pandemie. Und seither sei vonseiten der Stadt nichts mehr unternommen worden. „Ich erwarte, dass diese die vorhandenen Taubenschläge mehr kontrolliert.“

Zwei davon gibt es in der City. Ein Taubenschlag befindet sich im Turm des alten Schlachthofs, einen weiteren gibt es auf dem Dachboden der alten Ritterschule. Beide Standorte dienten dazu, die Population der Tauben einzudämmen, sagt die Pressesprecherin der Stadt Aalen, Karin Haisch. Hier würden gelegte Eier durch eine Attrappe aus Gips oder Holz ersetzt. Überdies würden diese regelmäßig durch Mitarbeiter des Bau– und Grünflächenbetriebs der Stadt Aalen gesichtet und gereinigt. Rund 2000 Euro koste die Unterhaltung beider Taubenhäuser.

Der Citymanager Reinhard Skusa kann den Ärger der Geschäftsleute und Bürger verstehen. Allerdings seien auch die Eigentümer in der Pflicht, bei Tauben in einem leerstehenden Haus oder Geschoss tätig zu werden und ein künftiges Nisten zu verhindern. Viele würden dies mittels Spikes auf Mauervorsprüngen, mit Maschendraht oder Netzen umspannten Häuserwinkeln oder mit Nagelbrettern oder Gittern auf Fensterbänken bereits tun. Überdies seien sie gefordert, den Kammerjäger zu rufen, wenn sie des Problems nicht Herr werden könnten.

Solange es allerdings nach wie vor Bürger gibt, die Tauben verbotenerweise füttern, was mit einer Geldbuße bis zu 1000 Euro bestraft werden kann, sei das Problem nur schwer in den Griff zu bekommen, sagt Skusa. Immer wieder gebe es ältere Damen, die mit einer ganzen Tasche voller Futter durch die Stadt ziehen, oder kleine Kinder, die die Vögel mit Brotkrümeln füttern. Ein gefundenes Fressen seien für die Tauben auch die Lieferungen, die täglich bei der Bäckerei Mack und der Bäckerei Gnaier eintrudeln würden, und bei denen immer etliche Brotkrümel auf dem Pflaster landeten.