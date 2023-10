Auch in diesem Jahr ist das Haus von Michael Lühmann der Hingucker schlechthin. Kaum ein Autofahrer oder Passant fährt oder geht hier vorbei, ohne auf die Fassade des Gebäudes in der Oberen Wöhrstraße zu blicken oder gar ein Foto zu schießen. Mit seiner alljährlichen gruseligen Dekoration zu Halloween hat sich der 56-jährige Inhaber von „Micha’s Tattoo- und Piercingstudio“ auch in die Herzen vieler Kinder geschmückt, die von ihm am Abend des 31. Oktober natürlich auch mit Süßem versorgt werden, damit er kein Saures bekommt.

Aus seiner Kindheit kennt Michael Lühmann den Brauch von Halloween, bei dem Kinder verkleidet von Tür zu Tür gehen, um Geschenke mit dem Spruch „Süßes, sonst gibt‘s Saures“ einzuheimsen, nicht. Aufgewachsen ist er wie alle aus seiner Generation vielmehr mit dem Herbstbrauch, der sich rund um das Schnitzen von Rübengeistern und der Dekoration von Kürbissen im und ums Haus dreht. Verkleidet von Haus zu Haus zu ziehen, war damals am Abend vor Allerheiligen kein Thema.

Onkel wanderte nach Amerika aus

Von diesem Brauch, den irische Einwanderer im 19. Jahrhundert in die USA gebracht haben, ist Michael Lühmann fasziniert. In Berührung gekommen sei er mit diesem Ende der 80er-Jahre, also zehn Jahre bevor dieser verstärkt nach Deutschland geschwappt ist. Da der Bruder seines Vaters in den 50er-Jahren nach Amerika ausgewandert sei, hätten dortige Besuche als Teenager regelmäßig an der Tagesordnung gestanden. Etappenweise habe Lühmann auch in dem Land der unbegrenzten Möglichkeiten gelebt und pflege nach wie vor den Kontakt zu seinen Verwandten und Freunden, die überwiegend in Florida lebten.

Vor 15 Jahren entschloss sich der Aalener, den Brauch in der Kreisstadt zu zelebrieren. Nur mit Süßem auf die kleinen Geister zu warten, die bei ihm klingeln, sei für ihn zu wenig gewesen. Vielmehr habe er sich dazu entschlossen, sein Haus in der Oberen Wöhrstraße zu Halloween zu einem echten Hingucker zu machen. Anfangs nur spärlich dekoriert, hat sich die Fassade des Gebäudes in den vergangenen Jahren immer mehr zum Kult gemausert und ist seither nicht nur in der Nachbarschaft das Gesprächsthema schlechthin.

Trotz fehlender Unterstützung an Tradition festgehalten

Eineinhalb Wochen vor Halloween hat sich der 56-Jährige heuer wieder ans Dekorieren gemacht. Und das trotz in diesem Jahr mangelnder Helfer und seines Handicaps. Denn bei einem schweren Verkehrsunfall am 21. Juni 2019 verlor der leidenschaftliche Biker unverschuldet ein Bein und trägt seither eine Prothese. Dieses Manko und fehlende Unterstützung hätten ihn allerdings nicht davon abgehalten, an der Tradition in der Oberen Wöhrstraße festzuhalten, auch wenn die Hausfront heuer nicht so umfangreich wie sonst gestaltet sei, sondern der Schwerpunkt auf den Hauseingang und den Garten mit Zombies und Fledermäusen gelegt worden sei.

Obligatorisch zur Deko an der Fassade gehört neben Skeletten die aufgeblasene Grinsekatze, deren Aufpumpen heuer gar nicht so einfach gewesen sei. Da das Gebläse seinen Geist aufgegeben habe, habe der 56-Jährige diese schlechtweg via Föhn aufgepumpt. „Und der Vierbeiner, der überdies wegen Wind mit Angelschnüren befestigt werden musste, steht“, freut sich Lühmann und mit ihm seine vier Kinder.

Freuen wird sich Lühmann am Halloweenabend auch wieder über viele Kinder, die an seiner Tür klingeln. Wie jedes Jahr werde er sich eine Maske überziehen und diese aus Tüten ihr persönliches Goodie ziehen lassen. Und wie jedes Jahr rechnet er mit einem wahren Ansturm. „Am besten, ich bleibe gleich vor der Eingangstür sitzen.“

Bald gibt es wieder Weihnachtsmänner und Rentiere

Nicht mehr lange und dann gehört die Dekoration zu Halloween der Vergangenheit an. Doch auch danach wird das Lühmannsche-Haus nicht zu den nullachtfünfzehn-Gebäuden gehören. Denn pünktlich zum ersten Advent will der Hausherr traditionell die Fassade weihnachtlich schmücken: Mit zahlreichen Lichtern, aufblasbaren Weihnachtsmännern und Rentieren, die weit hinaus über das Zochental leuchten würden. Um angesichts der Energiekrise Kosten zu sparen, habe er bereits vor zwei Jahren alle Utensilien auf LED umgerüstet.

Bike-Treffen für guten Zweck findet 2024 wieder statt

Das Engagement von Michael Lühmann bezieht sich allerdings nicht nur auf die Dekoration seines Gebäudes. Auch sonst ist der 56-Jährige, der schon lange Mitglied im Harley-Stammtisch des Fachsenfelder Gasthauses „Zum Rössle“ ist, umtriebig. Ende Juni organisierte er etwa das erste Bike-Treffen Ostalb in Hüttlingen zugunsten des Kinderhospizdienstes der Malteser. Diese Benefizaktion in Zusammenarbeit mit Edeka Miller soll im kommenden Jahr eine weitere Auflage in der Gemeinde erleben, die 2024 mit vielen weiteren Veranstaltungen ihr 1000-jähriges Bestehen feiert, sagt Lühmann, der von der Resonanz der ersten Aktion mit Blick auf 1200 Besucher und 600 Biker überwältigt gewesen sei.

Grund zu feiern hat im kommenden Jahr auch der Aalener. Angefangen im Kirchgässle in Unterkochen und seit 2000 am Standort in der Oberen Wöhrstraße kann er auf das 30-jährige Bestehen von „Micha’s Tattoo- und Piercingstudio“ zurückblicken.