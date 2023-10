Der CDU-Fraktionsvorsitzende im Kreistag, Gunter Bühler, hat offensichtlich die Faxen dicke gehabt. „Wir fahren den Karren an die Wand! Vielleicht haben wir es schon getan und es nur nicht gemerkt“, mahnte er seine Kolleginnen und Kollegen in der jüngsten Kreistagssitzung, mit der „Erbsenzählerei“, wie er es nannte, aufzuhören.

Gemeint war ein Beschlussvorschlag der Verwaltung, wonach das Gremium seinen Beschluss zur Auswahl des Standorts für den geplanten Regionalversorger, sprich ein Zentralklinikum, bekräftigen sollte. Zwar beschwichtigte Landrat Joachim Bläse mit der Bemerkung „Das ist heute nichts Spektakuläres“, aber dennoch wurde in einer lebhaften Debatte fast schon um einzelne Worte gefeilscht.

Entscheidung fiel mit großer Mehrheit: Grundstücke sollen gesucht werden

Die Entscheidung fiel am Schluss mit großer Mehrheit. Demnach soll die Endera Management Beratung GmbH nach geeigneten Grundstücken für einen geplanten Klinikneubau im Bereich Essingen in der Nähe der Bundesstraße 29 suchen und für den Kreistag eine Empfehlung ausarbeiten. Angebote gibt es bereits von den Gemeinden Essingen und Mögglingen und von der Stadt Aalen, ließ der Landrat wissen.

Seinen Beschlussvorschlag hatte Bläse eingangs damit begründet, dass es in Sachen Klinik Tumulte, Emotionen und Mutmaßungen gebe und dass es deswegen nötig sei, Klarheit zu schaffen. Die Ausgangsbasis sei nach wie vor der Kreistagsbeschluss, wonach es einen Regionalversorger, also ein Zentralklinikum, zwei Grundversorger in Mutlangen und Ellwangen und ein hausärztliches Facharztzentrum in Bopfingen geben soll.

An diesem Beschuss wird nicht gerüttelt“, sagt der Landrat.

Der Landrat stellte klar: „An diesem Beschuss wird nicht gerüttelt!“ An diesem Zukunftskonzept mit Übergangs- und Sofortmaßnahmen arbeite man intensiv. Wichtig sei die gute Erreichbarkeit des Regionalversorgers für den größten Teil der Bevölkerung, wobei ihm natürlich die gute Versorgung von 100 Prozent der Ostälblerinnen und Ostälbler ein Anliegen sei.

Der Suchkreis ist auf fünf Kilometer um Essingen angelegt

In dem vom Kreistag festgelegten Suchkreis von fünf Kilometern um Essingen liege das Aalener Ostalb-Klinikum, fuhr Bläse fort. Dafür habe der Aalener Oberbürgermeister Frederick Brütting den Vorschlag für ein erweitertes Kombimodell vorgelegt. Das müsse bewertet werden bei der Frage, ob ein Neubau oder eine Sanierung und Erweiterung eines Bestandsbaus infrage komme.

Im Verwaltungsrat der Kliniken habe sich zudem gezeigt, dass das Endera-Gutachten nachgearbeitet werden muss, sodass diese Frage noch nicht entscheidungsreif sei. Um aber keine Zeit zu verlieren, wolle man parallel dazu die Suche nach geeigneten Grundstücken laufen lassen. Hier müsse der Kreistag sagen, wo es lang gehen soll.

Wir suchen schon fleißig Grundstücke“, sagt der Landrat.

„Die Richtung stimmt“, bestätigte Richard Arnold (CDU). Er und sein Kollege und Gmünder Amtsvorgänger Wolfgang Leidig (SPD) störten sich aber an einzelnen Formulierungen des Beschlussvorschlags. „Die Bevölkerung muss spüren, dass wir um die beste Lösung ringen“, unterstrich Bläse, „wir haben nichts zu verstecken.“

Gremium beschließt Kriterienkatalog für Bewertung von Grundstücken

Die vier Wochen seit der September-Sitzung des Verwaltungsrats hätten reichen müssen, um den Brütting-Vorschlag zu prüfen, monierte Sigrid Heusel (SPD). Nun verliere man nur Zeit. „Ich kann Sie beruhigen“, erwiderte der Landrat, „wir verlieren keine Minute. Wir suchen schon fleißig Grundstücke!“

Am Ende meldete sich Gunter Bühler zu Wort mit der Bemerkung: „Der Schuss ist schon längst gefallen. Das ist unerträglich. Wir diskutieren hier um Punkt und Komma und halten uns mit Nebensächlichkeiten auf!“ Der Grundsatzbeschluss stehe zwar, aber seit dem Brütting-Vorschlag gehe es um einen Kostenunterschied von 500 Millionen Euro. Das müsse sauber hinterfragt werden.

Schließlich beschloss das Gremium mit großer Mehrheit einen Kriterienkatalog für die Bewertung von Grundstücken, die nach den Worten des Landrats objektiv erfolgen müsse. Die Verwaltung hat außerdem, wie der Vorlage zu entnehmen war, inzwischen die Kommunen im Radius von fünf Kilometern rund um den fiktiven Standort bei Essingen angeschrieben und sie gebeten, innerhalb von sechs Wochen Grundstücksangebote für den Bau eines neuen Klinikums vorzulegen.