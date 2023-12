Grünen-Kreisverband wählt neuen Vorstand

Bei der Mitgliederversammlung des Grünen Kreisverbands Aalen-Ellwangen standen planmäßig Neuwahlen an. Bestätigt im Amt als Vorsitzende wurden Ulrike Richter und Alexander Asbrock, die den Kreisverband bereits seit zwei Jahren führen. Auch Claudia Wagner aus Ellwangen wurde in ihrem Amt als Schatzmeisterin bestätigt, heißt es in einem Nachbericht der Grünen.

Als Beisitzer wurden Steffi Endig aus Essingen, Adelinde Pfister aus Oberkochen, Ingrid Gottstein aus Bopfingen, Reiner Garreis aus Aalen, Walter Richtscheid aus Neresheim und Stefan Schwab aus Westhausen wiedergewählt. Neu gewählt wurden Tine Harms aus Ellwangen sowie aus Aalen Maren Bretzger, Susanne Garreis und Raúl Ceferino-Grupp. Komplettiert wird der Vorstand durch Bennet Müller, der als Kreisrat von der Grünen-Kreistagsfraktion das Mandat erhalten hat, im KV-Vorstand mitzuarbeiten. „Wir freuen uns, dass unser Vorstand vielfältig aufgestellt ist. Es ist uns wichtig, dass die Lebenserfahrungen aller Altersgruppen in unsere Vorstandsarbeit einfließen“, betonte Ulrike Richter.

Zum anderen hat der Grüne Kreisverband Mitglieder in weit auseinander liegenden Kommunen: „Politik wird vor Ort in praktisches Handeln umgesetzt. Deshalb ist es wichtig, dass konsequent von Oberkochen bis Ellenberg und von Essingen bis Riesbürg, Bürgerinnen und Bürger gehört und grüne Impulse in der ganzen Region gesetzt werden“, so Alexander Asbrock.

Weitere Schwerpunkte der Mitgliederversammlung waren die Landespolitik und die Kommunalwahl im Juni 2024. Die Landtagsabgeordnete Martina Häusler berichtete von den aktuellen Vorhaben der Grün-Schwarzen Landesregierung und ging dabei ausführlich auf das Thema „günstiges Bauen“ und „bezahlbarer Wohnraum“ ein. Es gebe viele erfolgversprechende Ansätze wie die Umwidmung von Büros in Wohnungen, Bauen im Quartier, der Verzicht auf teure Tiefgaragen sowie die Unterstützung von gemeinwohlorientierten Wohnungsgesellschaften. Außerdem müsse laut Häusler auch im Bauwesen in Richtung Kreislaufwirtschaft gegangen werden.

Mit Blick auf die bevorstehende Kommunalwahl zeigten sich die Grünen zuversichtlich. „Wir stehen für klare Haltungen: für den Schutz unserer Demokratie, für Klimaschutz, für Humanität und Ordnung sowie für die Stärkung unserer sozial-ökologischen Marktwirtschaft“, betonten die beiden Vorsitzenden, Richter und Asbrock.