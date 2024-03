Grüne Unterkochen nominieren Kandidierende

Die Unterkochener Grünen haben acht Frauen und sechs Männer für den für Ortschaftsrat nominiert.

Bei den Ortschaftsratswahlen vor fünf Jahren traten die Grünen in Unterkochen erstmalig an und zogen mit drei Vertretern in das Gremium ein. Gewählt wurden damals Claudia Maas, Alexander Asbrock und Frank Sieber. Alle drei Ortschaftsräte treten auch dieses Mal wieder an. Zusätzlich wurden aufgestellt: Karin Kälber, Pia Geiger, Götz Sternberg, Sabine Kraus, Fabian Späth, Mehtap Derin, Martin Hofmann, Julia Berndt, Martina Metzger, Irene Spielmann und Tobias Berndt. Albaufstieg, Schulwege, Verkehr, Bürgerbegegnung, die Dorfkernentwicklung und eine erfolgreiche, nachhaltige Wirtschaft liege ihnen besonders am Herzen, heißt es in einer Mitteilung.

Für den Gemeinderat kandidieren Alexander Asbrock, Claudia Maas, Irene Spielmann, Götz Sternberg. Für den Kreistag kandidiert Manfred Metzger.