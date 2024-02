Alle Bürgerinnen und Bürger sind am Mittwoch, 14. Februar, von 10 bis 12 Uhr vom Kreisverband von Bündnis 90/Die Grünen zu einem politischen Aschermittwoch in die Gaststätte Bierhalle an der Stadtkirche eingeladen. Umrahmt von geselliger Akkordeonmusik wird auf humorvolle Weise politische Orientierung geboten. Redner sind der Landtagsabgeordnete Martin Grath und Co-Kreisvorsitzender Alexander Asbrock. Grath wird sich auf Landes- und Bundesthemen fokussieren. Asbrock nimmt die Lokal- und Kreispolitik ins Visier. Der Eintritt ist frei, ebenso ein Getränk und eine Brezel.