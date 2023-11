Großes Interesse beim Tag der offenen Tür der Aalener Frauenklinik

Der Tag der offenen Tür in der Aalener Frauenklinik war ein gelungener Anlass, um das Jubiläum „Zehn Jahre Neue Frauenklinik“ zu feiern. So hatten viele werdende Eltern die Gelegenheit genutzt, sich die Räumlichkeiten der Klinik anzusehen. Neben den Besichtigungen gab es auch interessante Vorträge rund um das Thema Geburt sowie die Weiterentwicklung der Frauenheilkunde. Nicht nur werdende Eltern waren an diesem Tag zu Gast. Auch Patientinnen und Patienten, die stationär im Haus waren, schauten vorbei.