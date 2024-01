Große Trauergemeinde nimmt Abschied von Dieter Kress

Eine überaus große Trauergemeinde hat am Dienstag auf dem Waldfriedhof vom langjährigen Mapal-Chef Dr. Dieter Kress Abschied genommen. In Nachrufen wurde er als große Unternehmerpersönlichkeit gewürdigt, der seine Familie wichtig gewesen sei und die Heimat sehr am Herzen gelegen habe. Landrat Joachim Bläse brachte die Gefühle vieler auf den Punkt: „Er lebt in unseren Herzen weiter. Wir danken für alles, was er geleistet hat!“ Kress war bekanntlich am 27. Dezember nach längerer Krankheit im Alter von 81 Jahren gestorben.

Die Liturgie in der Friedhofskapelle, die die zahlreichen Trauernden kaum fassen konnte - viele Belegschaftsangehörige von Mapal verfolgten die Feierlichkeiten im Freien -, leitete Pfarrer Bernhard Richter. Er würdigte Kress als eine Unternehmerpersönlichkeit, die in der Region verwurzelt gewesen sei, aber auch Kontakte in die weite Welt gepflegt habe. „Wir alle werden ihn sehr vermissen.“ In dieser Trauer sei es jedoch tröstlich zu wissen, dass nicht die finstersten Mächte, sondern die guten Mächte Gottes das letzte Wort haben. Dass der Verstorbene nun fehle, schmerze viele, sie seien aber auch dankbar dafür, was ihnen mit Kress geschenkt gewesen sei und was er ihnen geschenkt habe.

Seine Predigt stellte der Geistliche unter den Trauspruch der Eheleute Kress, die sich vor mehr als 50 Jahren das Ja-Wort gegeben hatten und in dem es heißt „Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege.“ Kress sei unendlich viele Wege gegangen, fügte Richter hinzu. 1942 im Bombenhagel in Stuttgart geboren, sei der Verstorbene in Aalen aufgewachsen, wo sein Vater Georg 1950 die Firma Mapal gegründet habe.

Dieter Kress habe nach dem Abitur am Schubart-Gymnasium Maschinenbau und Betriebswirtschaftslehre studiert und sei 1969 in das väterliche Unternehmen eingetreten, das er später als „sein Baby“ bezeichnet und zu einer Weltfirma ausgebaut habe. Er habe viele neue Ideen entwickelt, habe innovativ gedacht und sei ein großartiger Netzwerker gewesen. Trotz zunehmender körperlicher Beschwerden sei er bis zuletzt geistig auf der Höhe geblieben.

Tiefe Trauer habe die Nachricht vom Tode von Dieter Kress ausgelöst, bekannte Landrat Joachim Bläse, der den Hinterbliebenen im Namen des Ostalbkreises, der Stadt Aalen, der Hochschule und der Industrie- und Handelskammer das Beileid übermittelte. „Wir haben ihn sehr geschätzt und waren mit ihm verbunden!“ Der Verstorbene habe Mapal zu einer Unternehmensgruppe ausgebaut, die in 44 Ländern aktiv sei mit 5000 Arbeitnehmern, davon alleine 1700 in Aalen.

Darüber hinaus, unterstrich Landrat Joachim Bläse, habe Dieter Kress sich aber auch in der Region engagiert als Mitgestalter, Initiator und treibende Kraft, Bildung und Ausbildung seien ihm wichtig gewesen, er habe aber auch Schwächeren eine Chance gegeben. Für sein Wirken habe Kress viele Auszeichnungen erhalte. Er sei eine geschätzte und hoch angesehene Persönlichkeit gewesen, aufrichtig und den Menschen zugewandt.

Dr. Michael Fried sprach für die Geschäftsleitung von Trauer um eine außergewöhnliche schwäbische Unternehmerpersönlichkeit und einen außergewöhnlichen Menschen, der Mapal maßgeblich gestaltet, nachhaltig geprägt und eine beeindruckende Erfolgsgeschichte geschrieben habe. Aus einer kleinen Firma mit 150 Mitarbeitern sei unter seiner Leitung eine global agierende Unternehmensgruppe geworden. Fried bescheinigte dem Verstorbenen visionäres Denken und ein Gespür für Innovationen, das Streben nach Wachstum habe seine Entscheidungen bestimmt. Er habe beeindruckt durch Kompetenz, Vertrauen und Verlässlichkeit seien ihm wichtig gewesen.

„Wir haben Respekt vor seinem beeindruckenden Wirken!“ Denn Kress, so Fried weiter, habe Werte und Menschlichkeit auch im Erfolg nicht vergessen. Er habe sich gerne mit Menschen ausgetauscht und habe eine klare Kommunikation gepflegt. Dabei habe er immer ein offenes Ohr für die Anliegen seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gehabt. Mapal sei sein Lebenswerk. Fried: „Wir werden uns gerne und voller Dankbarkeit an ihn erinnern. Wir werden ihn vermissen!“

Für das Corps Rhenania Stuttgart sprach Erwin Klingel. Kress hatte der Studentenvereinigung seit seinem Maschinenbaustudium Anfang der 60er-Jahre in Stuttgart angehört. Klingel charakterisierte den Verstorbenen als intelligent, fleißig, zielstrebig und ehrgeizigen Studenten, der sein Studium statt der üblichen 13 in acht Semestern durchgezogen habe. Kress sei nie überheblich gewesen, sondern geerdet geblieben. „Mit Mapal hat er eine Chance ergriffen und etwas daraus gemacht.“

Für eine würdige musikalische Umrahmung der berührenden Trauerfeier sorgten Kirchenmusikdirektor Thomas Haller (Orgel) und Anne Schneider (Gesang).