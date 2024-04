Große Spannung an der Tabellenspitze in der Bezirksliga

51-Mal haben die Bezirksligisten über Ostern jubeln dürfen. Traditionell sind die Fußballer am langen Osterwochenende immer doppelt im Einsatz: am Karsamstag und am Ostermontag. Spannung pur herrscht nun an der Tabellenspitze. Lediglich vier Punkte trennen die ersten fünf Mannschaften. Der große Gewinner ist dabei die SG Bettringen. Durch zwei Siege (3:0 gegen die Sportfreunde Dorfmerkingen II und 2:1 beim FC Durlangen) beträgt der Rückstand auf den Spitzenreiter FV 08 Unterkochen nur noch zwei Punkte. Der FV 08 hat 41 Punkte auf dem Konto und der Tabellendritte Bettringen 39.

Nur Bettringen holt von den Spitzenteams sechs Punkte

Außer Bettringen konnte am Doppelspieltag von den Spitzenteams niemand sechs Punkte holen. Der Tabellenführer Unterkochen trennte sich am Karsamstag von der TSG Nattheim 1:1 und bei der DJK-SG Schwabsberg-Buch gab es einen knappen 2:1-Erfolg. Auch der Tabellenzweite SG Heldenfingen-Heuchlingen (40 Punkte) teilte am Karsamstag die Punkte. Im Topspiel gegen den Tabellenvierten SGM Stödtlen/Tannhausen (37 Punkte) stand es am Ende 1:1. Beim SV Lauchheim gewann Heldenfingen/Heuchlingen klar mit 4:1.

Fünferpack von Dominik Feil

Ein wahres Torfestival feierte Stödtlen/Tannhausen am Ostermontag: 7:0 wurden die Sportfreunde Lorch vom Platz gefegt. Viel umjubelt wurde dabei Dominik Feil. Er erzielte die letzten fünf Tore. Somit wäre ihm beinahe ein doppelter Hattrick gelungen. Durch diesen Kantersieg konnte sich die SGM auch am FV Sontheim/Brenz vorbeischieben. Beide Mannschaften sind punktgleich, der Aufsteiger hat allerdings das bessere Torverhältnis und rangiert nun auf dem vierten Tabellenplatz. Der Verlierer des Doppelspieltags ist der FV Sontheim/Brenz. Gegen den abstiegsbedrohten 1. FC Stern Mögglingen (3:3) und bei den Sportfreunden Dorfmerkingen II (1:1) spielte man nur Unentschieden. Jenseits von gut und böse ist der TV Neuler (33 Punkte). Am Doppelspieltag sicherte sich der TVN vier Punkte. Gegen den 13. SV Lauchheim sicherte man sich im Heimspiel lediglich einen Punkt. Die Partie endete 1:1. Dafür feierte man bei der TSG Nattheim einen knappen 1:0-Erfolg. Acht Punkte hat der TV Neuler Rückstand auf den Spitzenreiter FV 08 Unterkochen - bei noch zehn Spielen wird es schwierig, damit nochmals im Aufstiegsrennen einzugreifen.

Neuler und Dorfmerkingen tauschen die Plätze

Da die Sportfreunde Dorfmerkingen II lediglich einen Punkt holten, mussten sie den siebten Tabellenplatz abgeben. Die Sportfreunde II hatten allerdings auch zwei schwierige Spiele zu absolvieren: 0:3 in Bettringen und 1:1 gegen Sontheim/Brenz. Zweimal 1:1 lauteten die Ergebnisse der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach II (28 Punkte). Jeweils einen Punkt holte das Team von Christoph Merz bei den Sportfreunden Lorch und gegen die TSG Schnaitheim. Am Tabellenplatz hat sich nach diesen Spielen nichts geändert. Rang neun ist praktisch festzementiert. Vier Punkte sind es auf die Sportfreunde Dorfmerkingen II und auf den FC Durlangen (24 Punkte). Größer geworden sind die Abstiegssorgen für den Zwölften DJK-SG Schwabsberg-Buch (20 Punkte) und den 13. SV Lauchheim (18 Punkte). Da der 1. FC Stern Mögglingen (17 Punkte) insgesamt vier Punkte holen konnte, ist der Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz auf einen, beziehungsweise drei Punkte geschrumpft. Lauchheim sicherte sich lediglich einen Punkt (1:1 beim TV Neuler und 1:4 gegen die SG Heldenfingen).

Auch Schwabsberg-Buch konnte keinen Sieg feiern: 1:1 beim TV Steinheim und 1:2 gegen den FV 08 Unterkochen. Der TV Steinheim rangiert mit 15 Punkten auf dem 15. und damit vorletzten Tabellenplatz, allerdings ist man noch in Schlagdistanz zum rettenden Ufer. Für die TSG Schnaitheim wird die Hoffnung auf den Klassenerhalt dagegen immer kleiner. Das Tabellenschlusslicht hat lediglich elf Punkte auf dem Konto.