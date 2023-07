Große Mehrheit im Kreistag: Ostalb bekommt Zentralversorger-Klinik

Der Ostalbkreis wird ein zentrales Klinikum mit zwei Grundversorgern und einem ambulanten Gesundheitszentrum bekommen. Dafür stimmte der Kreistag in seiner Sitzung am Dienstagnachmittag mit einer überwältigenden Mehrheit. Wo genau der Regionalversorger gebaut wird und welche Übergangsmaßnahmen bis dahin genau geplant werden, wird allerdings erst nach der Sommer Sitzungspause des Kreistags entschieden.

Von einer „historischen Entscheidung“ war im Kreistag am Dienstag immer wieder die Rede. Niemals, so die Meinung von unter anderem Kreisrat Peter Traub, habe man in 50 Jahren Kreisgeschichte eine solch wichtige Entscheidung treffen müssen. Dementsprechend viel Publikum war zu öffentlichen Sitzung gekommen. Und die Abstimmung fiel trotz monatelanger, kontroverser Diskussionen mehr als eindeutig aus: Bei nur einer Gegenstimme und einer Enthaltung stimmten die Räte deutlich für das neue Klinikkonzept. Im Gremium gab es dafür Beifall.

"So dezentral wie möglich und so zentral wie nötig"

Zur Erinnerung: Das Konzept sieht ein zentral-versorgendes Krankenhaus in der Kreismitte mit zwei Grundversorgern in Mutlangen und Ellwangen vor. Gleichzeitig soll es ein ambulantes Gesundheitszentrum in Bopfingen geben. Weitere Details, etwa welcher Standort welche Stationen erhält, stehen in der groben Konzeption noch nicht fest und werden im Herbst beschlossen.

„Es ist unsere letzte Chance, unser öffentliches Klinikwesen zu erhalten“, betonte Landrat Joachim Bläse in seiner eröffnenden Rede. Den Bürgerinnen und Bürgern sei die Qualität der medizinischen Versorgung im Kreis wichtig. Gleichzeitig gelte es zu signalisieren, dass es keinesfalls egal ist, wie sich die Versorgung in der Fläche auswirkt. Die Klinikreform um eine Regionalversorger, zwei Grundversorger und ein Gesundheitszentrum sei deshalb alternativlos. Erst im Falle der Zustimmung der Kreisräte könnten alle Beteiligten das Grobkonzept weiter ausarbeiten. Dabei gilt immer der Grundsatz: „So dezentral wie möglich und so zentral wie nötig.“

CDU fordert DRK-Zentrum im Osten des Landkreises

Geschlossene Zustimmung erhielt der Landrat für seinen Vorschlag von der CDU-Fraktion. Fraktionsvorsitzender Gunter Bühler betonte, dass die CDU Nägel mit Köpfen machen wolle. Angesichts der personellen Situation und des Verlustes, den die Kliniken aktuell erwirtschaften, sei ein „weiter so“ nicht möglich. „Die CDU steht hinter dem Konzept, weil sie hinter dem hohen Versorgungsanspruch steht. Das geht nur mit einem zentralen Haus“, so Bühler. Gleichzeitig erinnerte er an die östlichen Gemeinden des Kreises, wie etwas Tannhausen und Stödtlen. Seine Fraktion fordere für die Notfallversorgung dieser Menschen, eine DRK-Rettungswache im Osten des Landkreises zu bauen. Außerdem sei ein Ausbau der Verkehrsinfrastruktur im Hinblick auf einen Regionalversorger unabdingbar: „Wir müssen dafür Sorge tragen, dass die Menschen den Zentralversorger gut und in guter Zeit erreichen“, betonte der Bopfinger Bürgermeister.

Auch die Grünen-Fraktion stellte sich hinter das neue Klinik-Konzept. „Wir haben die Chance, im Ostalbkreis drei Häuser zu erhalten“, sagte Fraktionschef Volker Grab. Der dramatische Fachkräftemangel und die „dramatische Unterfinanzierung durch Bund und Land“ seien nicht von der Hand zu weisen. „Wenn wir uns nicht verändern, stehen wir in wenigen Jahren möglicherweise vor einem Scherbenhaufen. Die Grundversorgung muss in öffentlicher Hand bleiben“, betonte Grab. Ebenso müsse das große Defizit rasch abgesenkt werden. Die Grünen–Fraktion stehe zum Zentralversorger, trotzdem müsse man die Fachärzte in Mutlangen und Ellwangen erhalten.

SPD will belastbare Zahlen

Einen ähnlichen Ton schlug Carola Merk-Rudolph, Fraktionsvorsitzende der SPD, an. Ihre Fraktion schloss sich ebenfalls dem Konzept an. Dieses sei „der wichtigste Baustein des Gesamtprozesses zur Weiterentwicklung der gesamten Gesundheitsversorgungsstruktur in unserem Kreis.“ Nur mit dem neuen Konzept werde eine solide Basis für weitere Entwicklungen der Klinik-Standorte geschaffen. „Der Vorstand muss uns ein Konzept für Sofort und Übergangsmaßnahmen definieren, welches wir ab der zweiten Jahreshälfte diskutieren und beschließen werden“, so Merk–Rudolph. Außerdem solle ein Finanzierungs-, Personal- und Investitionskonzept mit belastbaren Zahlen vom Klinik–Vorstand erörtert werden.

Peter Traub, Vorsitzender der Freien Wähler, äußerte trotz seiner Zustimmung Zweifel. Er sei sich nicht sicher, ob die Kliniken ihre Verluste kurzerhand um zehn Millionen Euro drosseln können, wie vom Landrat gewünscht. Ebenso sei nicht sicher, ob der Landkreis die Verluste ausgleichen könne, bis die neuen Strukturen stehen. „Vielleicht werden wir vorher in die Knie gehen. Dafür sollten wir einen Notfallplan haben.“ Ein einstimmiges Votum der Fraktion gab es nicht.

Eine Gegenstimme, eine Enthaltung

Auch die Fraktionen der AfD und FDP sprachen sich für die Klinik-Reform aus. So auch Cynthia Schneider, Fraktionschefin der Linken, betonte, dass die Kliniken unbedingt in öffentlicher Hand bleiben müssen.

Lediglich Wolfgang Leidig (SPD) sprach sich offen gegen den Zentralversorger aus. Ein Mittelzentrum schwäche die gesamte Attraktivität der Mittelzentren Schwäbisch Gmünd und Ellwangen. Deshalb bevorzuge er ein Modell der zwei starken Krankenhäuser. Karl Hilsenbeck (FW) sprach sich für den kompletten Erhalt der Sankt Anna Virngrund Klinik aus, weil diese erst umfassend renoviert wurde. „Außerdem kann ich mir eine Gesundheitsakademie ohne Klinik nicht vorstellen“, so Hilsenbeck. Bei der Abstimmung enthielt er sich.