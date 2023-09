Den neuen Ranzen auf dem Rücken, die Schultüte im Arm: So sind zum Start des neuen Schuljahrs 96 erwartungsvolle Erstklässler zum ersten Mal zur Greutschule gegangen. In den vier Jahren, die sie an der Innenstadt-Grundschule verbringen werden, so der Anspruch ihres Rektors Matthias Thaler, werden aus ihnen hoffentlich „selbstbewusst im Leben positionierte Kinder mit einem guten Anschluss an eine der weiterführenden Schulen“. Diese Aufgabe zu erfüllen ist heute komplexer denn je.

Wenn er drei Wünsche frei hätte, sagt Thaler, würde er nur einen nennen: „Eine Schule für alle.“ Was er damit meint, ist durchaus ein Appell an die Politik: „Eine ,Schule für alle’ bedingt, dass alle Kinder in derselben Einrichtung mit ihren individuellen Voraussetzungen unterrichtet werden können“, erklärt der Rektor. Dazu bräuchte es kleine Klassen, in denen mindestens zwei, eher mehr Lehrkräfte jedem Kind individuell das zukommen lassen, was es braucht.

Lehrkräfte sind Mangelware - ausfallen darf keiner

Die Wirklichkeit in Baden-Württemberg, das ist bekannt, sieht anders aus. Gemessen daran, steht eine der größten eigenständigen Grundschulen im Ostalbkreis mit 390 Schülerinnen und Schülern aus 34 Nationen laut ihrem Rektor gut da. Es herrsche kein Lehrermangel: „Wir sind im Moment zu 100 Prozent versorgt“, so Thaler. Aber: Es dürfe keine Lehrkraft ausfallen, denn nach einer Vertretung frage man beim Schulamt umsonst.

Lernen die Schüler an der Greutschule so gut, dass es dem Anspruch ihres Rektors genügt? „Vera sagt, ja“, erklärt jener und meint die bundesweiten Vergleichsarbeiten namens „Vera“, die den Kompetenzstand von Drittklässlern untersuchen. Die Greutschule könne mit dem landesweiten Durchschnitt gut mithalten, liege sogar in Teilen über dem Mittel. Und: „

Wir haben die höchste Übertrittsquote von Kindern mit Migrationshintergrund ans Gymnasium“, betont Rektor Thaler.

Als zwei wesentliche Faktoren für den Lernerfolg nennt der Rektor ein anregendes Lernumfeld ‐ und die Lehrkräfte. „Alles steht und fällt mit der Lehrerin“, ist er überzeugt. „Deshalb müssen die besten an die Grundschulen.“ Einem Quereinstieg in den Beruf, für den das Kultusministerium seit Juni wirbt, steht Thaler skeptisch gegenüber. Hybridunterricht erteilt er ohnehin eine Absage: „Das geht nicht.“

Erste Schuljahre legen Grundlage - danach ist es schwer aufzuholen

Freilich gebe es auch an der Greutschule Kinder, die noch in der vierten Klasse Schwierigkeiten mit dem Lesen, Schreiben und Rechnen hätten. Das am Anteil von Schülern mit einem sogenannten Migrationshintergrund festzumachen, sei ein Irrtum. „Intelligenz bemisst sich nicht nach dem Herkunftsland“, sagt Thaler entschieden, „auch nicht die Lernmotivation.“

Intelligenz bemisst sich nicht nach dem Herkunftsland“, sagt Thaler.

Er erlebe „extrem lern stringente Kinder, die intensiv arbeiten und fokussiert sind auf den schulischen Erfolg“, aus Elternhäusern mit Migrationsgeschichte. Gleichzeitig erlebe er viele Kinder, die nicht richtig lernen könnten, weil sie dafür zu wenig Grundlagen mitbrächten ‐ auch dies unabhängig vom Herkunftsland. Mit verantwortlich macht er vielmehr das Elternhaus.

„Singen, reimen, vorlesen, raus in die Natur gehen, malen, einen Stift halten, Wege laufen, Entfernungen abschätzen: Kinder sind lernbegierige Individuen und brauchen ab Tag Eins viele Anregungen“, erklärt Thaler. Die ersten drei Jahre seien entscheidend. Was in dieser Zeit versäumt werde, sei später nur schwer aufzuholen. „Diese Entwicklungsfenster sind dann zu.“

Manche Kinder hätten wenig Zeit die Umwelt wirklich kennenzulernen

Seine Lehrerinnen erlebten das. Es gebe tatsächlich Grundschulkinder, die nicht wüssten, was ein Stück Rinde ist, und die ernsthaft meinten, eine Kuh sei lila. Der Rektor richtet deshalb ein Plädoyer an alle Familien: „Ihr habt Kinder, das ist wunderbar, also kümmert euch. Aber nicht mit einem Chinesischkurs, sondern mit einem anregungsreichen, aktiven Umfeld.“

Die Sozialpädagogin Petra Richter, die an der Greutschule für den Betreuungsbereich verantwortlich ist, verweist auf die Zwänge. Müssen die Erwachsenen viel arbeiten, hätten sie nur noch wenig Zeit und Kraft fürs Kind, und es werde viel fremdbetreut. Doch könnten Kindergarten und Schule nicht alles auffangen. Gleichzeitig gebe es auch hervorragend vorbereitete und wissbegierige Kinder an der Greutschule. Die Folge: „Die Schere geht immer weiter auseinander“, konstatiert Thaler. Hier sei die Grenze dessen, was Schule leisten könne, erreicht.

Eltern entscheiden, wo ihre Kinder zur Schule gehen

Im Sinne der Inklusion werden an der Greutschule auch Schüler mit einer verzögerten geistigen oder sozio-emotionalen Entwicklung unterrichtet. Es sei die Entscheidung der Eltern, ob sie ihr Kind an ein SBBZ ‐ also eine Förderschule ‐ schicken, wo es in Kleinstklassen „voll umfänglich“ betreut werde, oder an eine Regelschule wie im Greut, erklärt Thaler. Einige Eltern entschieden sich für die Regelschule. Sie müssten wissen: „Jedes dieser Kinder erhält hier 1,2 Förderstunden pro Woche von einer Zusatzkraft, die in die Klasse kommt. Die restliche Zeit ist die Klassenlehrerin alleine verantwortlich.“ Diese Baustelle anzugehen, liege in Stuttgarter Verantwortung.

Zum Angebot an der Greutschule gehört außerdem eine Sprachförderung für Kinder mit wenig Deutschkenntnissen. Mehr als 40 Mädchen und Jungen profitieren derzeit in Kleinstgruppen von diesem Zusatzunterricht, darunter 17 bis 18 Geflüchtete aus der Ukraine.

Ganztagesschule bleibt Wahlform

Bleibt die Frage nach der Ganztagsschule, die im Greut in Wahlform angeboten wird. Eltern können entscheiden, ob sie ihr Kind in eine Ganztagsklasse mit Mittagsbetreuung und Nachmittagsunterricht an drei Wochentagen geben, oder ob sie beim traditionellen Vormittagsunterricht bleiben.

Wer möchte, kann dann für sein Kind Betreuungsbausteine vor und nach dem Unterricht sowie im „Mittagsband“ dazubuchen. „Wir haben derzeit 250 bis 260 Kinder im Mittagsband“, berichtet die verantwortliche Sozialpädagogin Petra Richter. „Sie werden von zwölf Betreuungskräften und drei FSJ-lern betreut.“ Zwei Stellen seien nicht besetzt, sie als Leiterin sei die einzige Fachkraft.

Aktuell ist es schwierig, Personal zu finden.“ bedauert Petra Richter.

Es laufe gerade eine dritte Runde im Stellenbesetzungsverfahren. Weil die Räume für die vielen Kinder zwischen 12.05 und 13.30 Uhr zu klein sind, sei die Betreuung der Viertklässler ans Schubart-Gymnasium ausgelagert worden.

Freude über Neubau für Betreuung ist groß

Umso mehr freuen sich Rektor Thaler und Petra Richter auf den Neubau für die Betreuung, den der Gemeinderat beschlossen hat und der voraussichtlich 2026 fertig sein soll. „Darauf freuen wir uns riesig, er wird dringendst benötigt“, sagt Thaler. Als Ersatz für die Außenflächen, die den Schulkindern durch den Neubau zum Toben verloren gehen, solle der Lehrerparkplatz umgestaltet werden, „und vielleicht integrieren wir auch Dachflächen“, ergänzt Petra Richter.

Eine verbindliche Ganztagsschule für alle sehen Thaler und Richter nicht, auch wenn dies helfen würde, bis 2026 den Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz für alle Grundschulkinder zu erfüllen. „Das wäre nur gegen den Elternwillen durchzusetzen, und ohne Eltern funktioniert es nicht“, sagt Thaler.

Qualifizierte Erzieherinnen sind wichtiger denn je

Stattdessen plädiert er für mehr und gut qualifizierte Erzieherinnen. Denn Betreuung sei viel mehr als nur „Aufsicht“. „Da passiert ganz viel im Zusammenleben, das ich pädagogisch begleiten muss. Das ist der Auftrag der Ganztagsschule“, sagt er. Freilich koste das Geld. Darüber zu entscheiden, liege in der Verantwortung von Gemeinderat und Stadt.

Und wenn die Leiterin der Betreuung drei Wünsche frei hätte? Dann würde sie sich erstens wünschen, „dass unser Neubau schnellstmöglich fertig ist“, und zweitens, „dass wir mehr gut ausgebildetes Personal bekommen, um in kleinen Gruppen auf die Kinder eingehen zu können.“ Den dritten und letzten Wunsch übernimmt der Rektor. Er fände ses gut, „wenn für alle Kinder ein kostenfreies Mittagessen angeboten würde“. Dann entfielen Antragstellungen bei anderen Ämtern und traurige Augen bei den Kindern, deren Eltern keine Anträge stellen.