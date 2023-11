Mit einer Petition an Oberbürgermeister Frederick Brütting und die Stadt Aalen will der Elternbeirat der Greutschule erreichen, dass die vorbeiführende Parkstraße in der Bauzeit für das Erweiterungsgebäude der Schule von Mitte 2024 bis Ende 2026 für den Straßenverkehr während der täglichen Schulzeiten voll gesperrt wird.

Die Eltern begründen dies damit, dass geplant sei, dass die Kinder während der Bauphase einen Teil des alten Stadtparks auf der anderen Seite der Parkstraße als Pausenhof nutzen sollen. Dafür müssten sie aber die Parkstraße überqueren. Was die Eltern für zu gefährlich halten.

Freude bei Eltern und Schülern über das Betreuungsgebäude ist groß

In einer Presseerklärung macht der Elternbeirat der Greutschule sein Anliegen jetzt publik. Die Eltern und Kinder der Greutschule, so heißt es darin, freuten sich auf das neue Betreuungsgebäude, dessen Entwurf in der Schulgemeinschaft große Zustimmung finde, auch weil die zukünftigen Nutzerinnen und Nutzer durch die Projektplanerin der Stadt Aalen und die Architekten in den Planungsprozess eingebunden würden.

Es macht uns Sorge, dass die Kinder dann jeweils zu Anfang und Ende der Pause die Parkstraße queren müssen,“ sagt Betram Klein, Elternbeirat.

In der Bauphase von Mitte 2024 bis Ende 2026 werde allerdings der Pausenhof der Greutschule nicht nutzbar sein. Es sei geplant, dass die Kinder den alten Stadtpark auf der anderen Seite der Parkstraße als Pausenhof nutzen sollen.

„Es macht uns Sorge, dass die Kinder dann jeweils zu Anfang und Ende der Pause die Parkstraße queren müssen. Und jedesmal während der Pause, wenn mal ein Kind auf die Toilette muss oder ins Sekretariat, weil es ein Pflaster braucht! Das können die Lehrkräfte in der Pausenaufsicht unmöglich überwachen“, sagt Bertram Klein, der Vorsitzende des Elternbeirats der Greutschule. Und ergänzt: „Wir Eltern sind schon lange mit der Verkehrssituation an der Greutschule unzufrieden.“

Elternbeirat untermauert Anliegen der Sperrung mit einer Petition

Der Elternbeirat habe daher in seiner letzten Sitzung beschlossen, bei der Stadt Aalen für die Bauphase eine Sperrung der Parkstraße während der täglichen Schulzeiten zu beantragen. Um die Wichtigkeit dieses Anliegens für die Eltern und Kinder zu verdeutlichen, habe der Elternbeirat eine Petition an Oberbürgermeister Frederick Brütting und die Stadt Aalen gestartet, die schon fast 300 Eltern unterschrieben hätten.

„Die Bauzeit wäre eine gute Gelegenheit, für einen begrenzten Zeitraum einmal etwas Neues auszuprobieren. Man könnte das Ganze als Verkehrsversuch gestalten, mit auf die Bauzeit beschränkter Dauer, und dann bewerten, ob sich die Verkehrssituation so dauerhaft verbessern ließe, für die Anwohner genauso wie für die Schülerinnen und Schüler der Greutschule“, so Klein.

Aber unser Hauptinteresse ist natürlich die Sicherheit unserer Kinder“, meint Klein.

Konkret stellen sich die Eltern vor, dass der Bereich der Parkstraße direkt vor der Schule, zwischen den Einmündungen Karl-Krauss-Weg und Kurt-Früh-Weg, täglich während der Schulzeiten von 7 bis 15 Uhr für den Durchgangsverkehr gesperrt wird.

„Uns Eltern ist klar, dass das keine einfach umzusetzende Maßnahme ist, da natürlich Busse, Feuerwehr und Rettungsdienste weiterhin durchkommen müssen und es natürlich auch Interessen von Anwohnern gibt, das alles muss beachtet werden. Aber unser Hauptinteresse ist natürlich die Sicherheit unserer Kinder!“, meint Klein. Vielleicht lasse sich das mit einer Ampel mit Dauerrot signalisieren, die werde vermutlich eher beachtet als ein Schild.

Auch Eltern, die Kinder in Schule bringen, verursachen Verkehr

Der Elternbeiratsvorsitzende räumt ein, dass am Verkehr morgens vor der Schule die Eltern selbst natürlich nicht ganz unschuldig seien. „Der Elternbeirat hat schon im letzten Jahr an die Eltern appelliert, dass sie ihre Kinder möglichst zu Fuß zur Schule laufen lassen sollen oder, wenn sie sie schon mit dem Auto bringen müssen, dann wenigstens in der Bischof-Fischer-Straße oder am Greutplatz aussteigen lassen. So können sie wenigstens das letzte Stück zur Schule laufen“, sagt Klein.

Aber letztlich müsse man das wohl lösen, indem man den Verkehr geeignet lenke. Die Baustelle würde eine gute Gelegenheit bieten, genau das endlich zu tun, so Klein.

Stadt verspricht Vorschläge der Elternschaft zu prüfen

Von den „Aalener Nachrichten/Ipf- und Jagst-Zeitung“ auf die Initiative der Greutschul-Eltern angesprochen, schreibt Stephan Dürr vom Presse- und Informationsamt der Stadt in einer Stellungnahme: „Selbstverständlich steht auch für uns die Sicherheit der Schulkinder und Lehrkräfte an oberster Stelle. Um die Lehrkräfte und Eltern über die Baumaßnahmen auf dem Laufenden zu halten, finden regelmäßige Treffen der Planungsgruppe an der Greutschule statt. Dort werden die kommenden Schritte besprochen und die Elternschaft ist dort vertreten.“

Die Stadt, so Dürr weiter, sei natürlich dankbar für alle Verbesserungsvorschläge und Hinweise, was die Umsetzung der Umbaumaßnahmen angeht. Auch die möglichen Probleme mit dem Verkehrsaufkommen in der Parkstraße habe man bereits auf der Liste und man sei dabei, mit den Beteiligten eine Lösung für die Bauzeit zu finden. „Deshalb hat uns die Petition und auch der Zeitpunkt der Veröffentlichung etwas überrascht. Denn wir haben noch Zeit, um zu einer Lösung zu gelangen.“

Die Bauarbeiten beginnen laut Dürr voraussichtlich erst Ende nächsten Jahres. „Gerne werden wir die Vorschläge der Eltern im Detail prüfen und wieder mit den Beteiligten das Gespräch suchen, um eine gute Lösung zu finden“, so der Sprecher der Stadt abschließend.

Petition des Elternbeirats