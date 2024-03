Govinda erhält 2500-Euro-Spende an der Technischen Schule Aalen

Glücklich über die Spende von 2500 Euro haben die Vertreterinnen von Govinda, Ingrid Henne und Brigitte Lesle, den Scheck bei einer offiziellen Übergabe an der Technischen Schule Aalen entgegen genommen. Dies teilt die Schule mit.

In einer gemeinsamen Aktion der SMV und der Lehrkräfte der Schule wurden vor Weihnachten bei Sammelaktionen in den Klassen und bei der Gesamtlehrerkonferenz kräftig Spenden gesammelt. Bemerkenswert war laut Mitteilung die durchgeführte Verkaufsaktion in den Pausen in Zusammenarbeit mit der Bäckerei Braunger in Wasseralfingen. Die Hefesterne und Flammkuchen hätten bei den Schülerinnen und Schülern reißenden Absatz gefunden.

Ingrid Henne und Brigitte Lesle von Govinda berichteten vom Fortschritt der Entwicklung der Projekte in Nepal, aber auch von Preissteigerungen und anderen Schwierigkeiten, die es immer wieder zu überwinden gilt. Das immer noch allgegenwärtige Kastensystem in Nepal stellt auch heute noch eine manchmal unüberwindliche Hürde für die Entwicklung der Menschen dar. Dennoch wird vielen Waisen- und Schulkindern durch Bildung und Ausbildung die Chance auf ein selbstbestimmtes Leben gegeben. So berichteten sie von bemerkenswerten Lebenswegen ehemaliger nepalesischer Schülerinnen und Schüler.