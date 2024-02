Das Jahr hat für die Taekwondo-Abteilung der Aalener Sportallianz mit einem großen Event begonnen. In Dillingen sind die Bavarian Open in Dillingen ausgetragen worden. Das Turnier war mit 300 Wettkämpfern aus ganz Deutschland sowie aus Österreich und der Ukraine sehr gut besucht.

Chiara Norato, die seit Kurzem bei der Aalener Sportallianz trainiert, hatte ein erfolgreiches Turnierjahr hinter sich und wurde deshalb von der Kadertrainerin nominiert, dort für Baden-Württemberg an den Start zu gehen.

Mit ihren zwei Kaderkolleginnen trat sie in der Team Kadetten-Klasse zwölf bis 14 Jahre an. Beim Team-Wettbewerb präsentierten die drei Sportlerinnen synchron eine Form (im koreanischen Poomsae).

Die Mädchen punkteten insbesondere mit ihrer Synchronität und ihrer Beweglichkeit, so dass sie sich souverän die Goldmedaille holten. Anschließend ging Chiara Norato mit ihrem Paar-Partner des Landeskaders in der Kategorie Kadetten-Klasse zwölf bis 14 an den Start. Auch hier hat sich die intensive Vorbereitungszeit gelohnt. Mit ihren Finalformen gelang es ihnen die Kampfrichter zu überzeugen und sich die Bronzemedaille zu ergattern. Mit dabei war die Trainerin Steffi Leberle, die zudem als Kampfrichterin fungierte.