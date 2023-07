Gold und Bronze für Carolin Morassi

Kurz vor den Sommerferien bilden die Baden–Württembergischen Meisterschaften den Saisonhöhepunkt der Schwimmer. Dieses Jahr fanden sie zum ersten Mal im Sportbad Neckarpark (50 Meter–Bahn) in Cannstatt statt

Für die baden–württembergischen Meisterschaften mussten im Vorfeld anspruchsvolle Normzeiten erfüllt werden. Neun Athleten der Aalener Sportallianz gelang dies.

Hannah Wojek startete bei den Jüngsten und schrammte über 100 Meter Brust ganz knapp am Podest vorbei. Sie verbesserte sich um vier Sekunden auf schnelle 1:48,89 Minute und stellte bei ihren fünf Starts drei Bestzeiten auf. Über 50 Meter Freistil zeigte die Stoppuhr 38,68 Sekunden an und damit wurde sie Siebte. Ebenfalls auf dem siebten Platz landete sie über 50 Meter Brust–Beine, und als Sechste trug sie sich über 50 Meter Brust mit 51,47 Sekunden in die Ergebnislisten ein. In der Dreikampf–Brustwertung (50 Meter Brust, 100 Meter Brust und 50 Meter Brust–Beine) im Jahrgang 2014 belegte sie Platz fünf P in der baden–württembergischen Wertung. Abgerundet wurde die Meisterschaft mit einem neunten Platz über 100 Meter Freistil. Die frischgebackene DM–Vizemeisterin und Bronzegewinnerin Carolin Morassi holte sich den baden–württembergischen Meisterschaften den Titel über 200 Meter Schmetterling. Dazu sicherte sie sich noch Bronze über 100 Meter Freistil Zum Saisonende ließ sie es mit insgesamt sieben Starts ausklingen.

In den vergangenen Wochen war Ryan Newman in Vereinsrekordlaune. In Cannstatt setzte er seine Serie, neue ASA–Rekorde aufzustellen, fort. Nach 27,85 Sekunden über 50 Meter Rücken schlug er an und verbesserte seinen eigenen alten Rekord um vier Zehntel. Damit gewann er Gold. Er machte auch ein Medaillen–Set vollständig und ließ sich Silber für 100 Meter Freistil in 54,56 Sekunden umhängen. Bronze nahm er für 50 Meter Rückenendlauf entgegen. Mit 27,98 Sekunden blieb er erneut unter seiner alten Bestmarke. Vanessa Dambacher startete mit großem Trainingsrückstand, der durch die Abitursprüfungen zu Stande kam. Sie sicherte sich aber trotzdem Gold über 50 Meter Freistil in der Wertungsklasse 2003 und älter. Eine halbe Sekunde über der Bestzeit von 27,36 Sekunden schlug sie an. Im Endlauf bestätigte sie nochmals ihre Zeit und wurde Fünfte in Baden–Württemberg. Für ihren 50–Meter–Schmetterlingsprint wurde sie mit Bronze belohnt, auch hier schwamm sie im Endlauf, bei dem sie auf Platz acht landete. Ihren fünften Start hatte sie über 100 Meter Freistil, hier platzierte sie sich auf dem vierten Platz und kraulte eine Minute durch das Becken.

Der 16–jährige Tom Gentner war sehr gut unterwegs. Jedes Rennen bedeuteten eine neue Bestzeit. Gleich über 100 Meter Rücken schwamm er drei Zehntel schneller als je zuvor und wurde Fünfter in 1:07,80 Minute. Über die doppelte Distanz wurde der Rückenschwimmer mit zwei Sekunden Steigerung auf eine Endzeit von 2:26,67 Minuten ebenfalls Fünfter im Jahrgang 2007. Auch auf den weiteren Freistilstrecken stieg er immer mit neuen Zeitverbesserungen aus dem Wasser. Die mittlere Strecke 400 Meter kraulte er in 4:44,24 Minuten und belegte Platz sechs. Über 200 Meter Freistil verbesserte er sich um vier Sekunden auf gute 2:11,91 Minuten. Hauchdünn, sechs Hundertstel fehlten um genau eine Minute auf der 100 Meter–Freistilstrecke zu schwimmen

Kraulschwimmerin Johanna Gölder sprang für vier Rennen ins Wasser. Die besten Platzierungen waren Platz sieben und acht über 400 und 200 Meter Freistil. Über die kurzen Freistilstrecken 50m und 100m wurde sie im Mittelfeld gelistet.

Einen Vereinsrekord ließ auch Marco Leipold purzeln. Über 50 Meter Brust schnappte er sich den Rekord von Oliver Hummel (31,65 Sekunden). Die neue Rekordzeit drückte nun Marco Leipold auf 31,34 Sekunden. Er sicherte sich Bronze. Auf der Mittelstrecke verbesserte Elena Perez–Kelke ihre Zeit über 400m Freistil um 1 Sekunde auf 5:04 Minuten (Platz sechs). Platz sieben sicherte sie sich über 100 Meter Freistil in 1:04 Minute.Mit 2:21 Minuten belegte sie Platz sieben über 200 Meter Freistil. Beim Sprint über 50 Meter Freistil landete sie im Mittelfeld. Benedikt Uhl hatte sich für drei Rennen qualifiziert und holte sich drei neue Bestzeiten: über 50 Meter Schmetterling (27,08 Sekunden), 50 Meter Freistil (25,84 Sekunden) und 100 Meter Freistil (56,90 Sekunden). Zwei ASA–Mixed–Staffeln gingen in Cannstatt an den Start. Das 4–mal–100–Meter–Lagenquartett jubelte über Bronze. An den Start gingen Ryan Newman, Marco Leipold, Carolin Morassi und Vanessa Dambacher. Die zweite Mixed–Staffel landete über 4–mal–100–Meter–Freistil auf Rang fünf. Es starteten Benedikt Uhl, Vanessa Dambacher, Carolin Morassi und Ryan Newman.