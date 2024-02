Sein Abgang im Winter verlief ruhig. Der 1,84 Meter große Abwehrspieler Loris Portella hat den Sprung zu den Profis des Regionalligisten VfR Aalen eben einfach nicht ganz geschafft. Zu wenig Spielpraxis in der Regionalliga Südwest brachten das Eigengewächs letztlich zu dem Schritt: Vertragsauflösung.

Portella folgt Layer nach

Lange war nicht klar, ob und wo der 20 Jahre alte Portella in dieser restlichen Spielzeit seine Fußballschuhe schnüren würde. Jetzt allerdings steht fest: sein neuer Verein ist das Oberliga-Topteam aus Göppingen (dritter Platz und nur ein Punkt Rückstand auf den Spitzenreiter aus Großaspach). Dort trifft der ehemalige VfRler damit unter anderem auch auf Matthias Layer, der ebenfalls vor einiger Zeit den Wechsel von Aalen nach Göppingen vollzogen hat.

Eshele trägt das Portella-Trikot

So ganz verschwunden ist sein Name auf der Ostalb indessen noch nicht. Schließlich trägt seine Rückennummer (20) aktuell beim VfR Aalen Neuzugang Ephraim Eshele. Der 22 Jahre alte Stürmer hat allerdings in den Testspielen noch kein Trikot mit seinem Namen zur Schau getragen. So lief beispielsweise auch zuletzt beim Testspiel in Essingen Eshele mit dem Trikot mit der Nummer 20 und dem Namen von Portella auf den Rasen.