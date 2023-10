Auf der Riesbahn kommt es zu Fahrplanänderungen. Das hat das zuständige Unternehmen Go-Ahead mitgeteilt. Demnach enden in den Nächten 6./7. Oktober und 8./.9. Oktober die Züge 57186 beziehungsweise 94472 von Donauwörth kommend bereits in Möttingen, in der Gegenrichtung entfällt der Zug 94469. Der Grund sind Bauarbeiten im Abschnitt Nördlingen ‐ Aalen. Ein Schienenersatzverkehr beziehungsweise Großraumtaxi wird angeboten. Der Ersatzfahrplan ist unter www.go-ahead-bahn.de abrufbar.