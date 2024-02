„So lange ich in Aalen Trainer bin, werden wir nicht mehr gegen Gmünd spielen“, sagt Aalens Trainer Markus Pflanz klar und deutlich. „Fakt ist, dass wir drei Spieler haben, die verletzt sind“, sagt der Trainer von Normannia Gmünd, Zlatko Blaskic. Der Schuldige für das Nachspiel, dass das Testspiel, das Aalen 1:0 gewann, nach sich zieht, bleibt weiter schwer zu ermitteln.

Fakt ist, drei Spieler sind verletzt

Auf der einen Seite ist da Markus Pflanz, der laut eigenen Angaben 80 Minuten völlig ruhig alle Kommentare der Gegenseite unkommentiert ließ und auf der anderen steht der Trainer des Oberligisten. „Aalen hat ein Gemetzel getrieben, nur gefoult und ständig lamentiert. Das hat genervt und das ist für einen Regionalligisten einfach unwürdig“, packt Blaskic schwere Geschütze aus: „Zudem zeugen die Aussagen von Herrn Pflanz von wenig Souveränität und da kann ich nur mit dem Kopf schütteln.“ Klar scheint also nur, dass Tim Grupp (hat sich die Bänder am Sprunggelenk gerissen) sich schwer verletzt hat. „Dazu kommt, dass man beim MRT sieht, dass das Syndesmoseband in Mitleidenschaft gezogen wurde.“ Es droht damit wohl ein Ausfall von bis zu drei Monaten. „Das ist für uns der größte Schlag.“ Weitere Verletzte sind auf Gmünder Seite Marvin Gnaase (Prellung) und Niklas Kalafatis (Schwellung an der Achillessehne).

Blaskic attackiert VfR-Trainer

Jeder Kontakt sei im Testspiel ein Foul gewesen, moniert Blaskic: „Das hat mich extrem gestört.“ Einzig Ali Odabas nimmt er aus seiner Kritik heraus: „Der hat komplett ohne Foul gespielt und gezeigt, dass es auch anders geht.“ Anders verlief auch der Test zuletzt gegen Aalen mit dem ehemaligen Coach Tobias Cramer. „Der war komplett geerdet und ein ruhiger Zeitgenosse“, sagt Blaskic. Attribute, die er Pflanz abspricht. Und der? „Man muss sich nur die Vorgeschichte von ihm (Blaskic, Anm. der Red.) anschauen. Solche Geschichten gab es wohl schon öfter“, sagt der VfR-Coach und fügt an: „Was auch Bände spricht, wenn sein Spieler nachher zu mir kommt und sich für das Verhalten seines Trainers entschuldigt. Was soll ich dazu noch mehr sagen?“ 80 Minuten sei er ruhig gewesen. „Ich konnte dann leider nicht mehr ruhig sein. Das war mein Fehler.“ Ihn störte einfach, die ständige subjektive Sichtweise des Gmünder Trainers. „Wir haben uns fast das ganze Spiel das Gezeter von ihm angehört und ehrlich gesagt habe ich noch nie einen Trainer erlebt, der sich 90 Minuten an der Seitenlinie so daneben benimmt.“ Dabei versteht Pflanz den Ärger von Blaskic. Natürlich sei es ärgerlich, wenn sich Spieler verletzen. Aber den Vorwurf „Gemetzel“, den will er nicht stehen lassen. „Die erste Verletzung resultiert aus einem Foul an uns, bei dem wir einen Freistoß bekommen. Ein Gmünder Spieler schuckte Daniel Rapp in seinen Gegenspieler.“

Pflanz sieht Fouls auf beiden Seiten

Das einzige gravierende Foul seiner Aalener sah Pflanz beim Elfmeter. „Das war glasklar ein Elfmeter und auch ein Platzverweis.“ Hier verletzte sich Niklas Kalafatis nachdem er von Mario Szabo gefoult wurde. „Das Feuer und die Beleidigungen von Außen bis zur 80. Minute gegenüber meinen Spielern, die gingen nur von Gmünd aus.“ Auch im Nachgang als der Schiedsrichter beide Trainer noch einmal zu einem Gespräch bat, sei kein vernünftiges Gespräch möglich gewesen. „Er hat einfach keine Kinderstube.“ Anders als Blaskic schloss Pflanz ein versöhnendes Gespräch aus: „Was soll ich mich mit so einem Menschen versöhnen? Wer so ein Benehmen hat, den brauche ich wirklich nicht.“ Und eine Spitze hatte der Aalener Coach dann auch noch parat: „Wenn alles normal läuft, dann werden wir auch keine Berührungspunkte mehr haben.“ Heißt: Aalen bleibt Regionalligist und Gmünd maximal in der Oberliga. „Es war ein intensives Spiel, es gab Zweikämpfe und es waren auch ein paar Fouls dabei - aber eben von beiden Seiten.“

Für Pflanz ist die Sache damit erledigt und er konzentriert sich weiter auf die Vorbereitung. An diesem Wochenende wartet da bereits das nächste Testspiel. Gegner ist dann der andere Oberligist von der Ostalb, der TSV aus Essingen.