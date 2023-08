Glückwünsche zum 1000. Baby am Aalener Ostalb–Klinikum

Die Aalener Frauenklinik hat einen besonderen Grund zur Freude: Der kleine Brian wurde am 1. August um 2.22 Uhr als 1000. Baby in diesem Jahr im dortigen Kreißsaal willkommen geheißen. Das Team um Stationsleiterin Sandra Klement sowie Kinderkrankenschwester Mandy Neujahr freuen sich über das Jubliäumsbaby. „Jedes Baby ist ein kleines Wunder, aber wenn es dann auch noch das 1000. ist, ist das schon etwas ganz Besonderes.“ Glückwünsche mit einem Blumengruß überreichten auch Oberärztin Evelyne Nicola sowie die Pflegerische Standortleiterin Birgit Enenkel. Während die glückliche Mama Nadja Schimpf die Glückwünsche freudig entgegennahm, schlief der kleine Brian friedlich in ihren Armen.