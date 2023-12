Gitte Haenning gastiert am Samstag, 30. November 2024, in der Stadthalle Aalen. Auf ihrer Live-2024-Tour präsentiert sie in einer feinen, kleinen Besetzung - sie selbst, ihr Pianist, ihr Bassist - ihre Lieblingssongs.

Über 60 Jahre lang steht - nein, singt und springt - die Künstlerin nunmehr schon auf den Brettern, die die Welt bedeuten. Mit acht Jahren stand Gitte Haenning erstmals auf der Bühne. Dann ging es Schritt für Schritt nach oben: Mit ihrem Hit „Ich will ’nen Cowboy als Mann“ wurde sie 1963 zu einer der beliebtesten Interpretinnen des deutschsprachigen Schlagers. Es folgten internationale Hits und erfolgreiche Konzeptalben sowie zahlreiche Auszeichnungen. Mit über 70 Jahren begeistert die Künstlerin immer noch ihr Publikum.

„Die Frau ist wie Wein: je älter, desto besser“, schrieb nach einem Konzert 2022 die Fuldaer Zeitung. Und weiter: „Die Stimme ist kraftvoll und geschmeidig wie eh und je. Viel wichtiger als das Äußere ist freilich ihr unbeschreibliches Charisma.“ In Anlehnung an einen ihrer zahlreichen Hits formulierte die Rheinische Post: „Gitte Haenning will nicht nur alles, sie kann es auch!“

Gitte Haenning durchstreift ihr enormes Repertoire und gibt 2024 ihrer Musik, ihren Geschichten und Leidenschaften ein frisches Gewand. Auf die Schlager, die alle mitsingen können, muss man nicht verzichten. Höchstens ein wenig warten. Andere Stücke sind der Haenning zunächst wichtiger. Auch das soll diesen Konzertabend ganz besonders machen.

Der Vorverkauf für das Konzert in Aalen beginnt am 4. Dezember; Karten gibt es in Aalen beim RMS Reisebüro und der Tourist Information sowie unter www.provinztour.com . Ticket Hotline 07361/6735.