Aalen

„Gieggi Dessous“ holt Oscar nach Aalen

Aalen / Lesedauer: 1 min

Heike Riha, Inhaberin von „Gieggi Dessous“ freut sich über den Oscar. (Foto: privat )

Das Aalener Wäschegeschäft wurde mit dem„Branchen–Oscar“ Sterne Best Shop Awards in der Kategorie Shops mit Boutique–Charakter / First Time Winners ausgezeichnet und zählt somit zu den herausragenden Dessous–Fachgeschäften Deutschlands.

Veröffentlicht: 27.07.2023, 13:56 Von: Aalener Nachrichten