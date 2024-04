Im mit Spannung erwarteten Verbandsliga-Duell zwischen Echterdingen und Hofherrnweiler-Unterrombach erlebten die Zuschauer im Stadion Goldäcker eine mitreißende Begegnung voller Höhen und Tiefen. Am Ende behielten die Gastgeber mit 3:2 die Oberhand.

Spiel beginnt furios

Patrick Faber musste vor der Partie in Echterdingen auf die Verletzten Hannes Borst und Tim Brenner, sowie auf Jonas Christlieb und Kai Horlacher (beide berufsbedingt) verzichten. Das Spiel im Goldäcker begann mit furios. Der TVE ging bereits in der achten Minute durch eine Standardsituation in Führung. Nach einem Eckball fiel der Ball Marvin Kuhn vor die Füße. Der TVE-Kapitän ließ sich die Chance nicht nehmen. Nach dem Rückstand fand die TSG besser ins Spiel. Echterdingen gelang es immer wieder durch geschickte Kombinationen sich nach vorne zu spielen. Nach 16 Minuten fiel das 2:0. Nach einem Freistoß aus dem Halbfeld verschätzte sich die TSG-Defensive. Nutznießer war Cagler Celiktas.

Nuhanovic verpasst Anschluss

Dino Nuhanovic hatte in der 20. Minute den Anschlusstreffer auf dem Fuß. Freistehend vor dem Tor des TVE schoss er jedoch drüber. Frühzeitig musste die TSG wechseln. Nach einem Zusammenprall musste Yusuf Baran mit einer Kopfverletzung das Spielfeld verlassen. Für ihn kam Veljko Milojkovic ins Spiel. Noch vor dem Halbzeitpfiff gelang Nico Zahner nach einer schönen Bogenlampe mit dem Rücken zum Tor das 2:1. In der zweiten Halbzeit zeigten beide Teams einen hohen Einsatz.

TSG drängt

Der TVE versuchte seine Dominanz aus der Anfangsphase wiederherzustellen, während die TSG auf den Ausgleichstreffer drängte. Nach einem scharfgetretenen Freistoß von Caglar Celiktas (55.) wurde der Ball allerdings unhaltbar für Joshua Barth ins eigene Tor abgefälscht. 3:1. Die TSG ließ sich jedoch nicht entmutigen und Joshua Barth verhinderte einen höheren Rückstand. Mit großem kämpferischem Einsatz gelang es ihnen schließlich in der 80. Minute auf 3:2 zu verkürzen. Ein schöner Ball von Kapitän Johannes Rief fand Dino Nuhanovic, der den Ball souverän im Tor versenkte. Dabei blieb es.