Gerhard Kayser ist jetzt Ehrenmitglied

Unter großem Beifall ist Gerhard Kayser beim Geschichtsverein Aalen zum Ehrenmitglied ernannt worden. Damit wurden nicht nur seine Verdienste für den Verein, sondern besonders für die ehrenvolle Benennung des „Rudolf-Manga-Bell-Platzes“ in Aalen gewürdigt.

Rudolf Manga Bell, der Prinz des Duala-Stammes in Kamerun, war nach einigen Jahren, die er in seiner Jugend in Aalen verbracht hatte, in seiner Heimat durch ein Falschurteil der deutschen Kolonialregierung zum Tode verurteilt worden. Es fehle jetzt nur noch die politische Rehabilitierung des Prinzen.

Außer Gerhard Kayser wurden in der Jahreshauptversammlung des Geschichtsvereins im Sängerheim Hofherrnweiler auch langjährige Mitglieder des Vereins geehrt: Für 50-jährige Mitgliedschaft ist die Aalener Firma Stegmaier geehrt worden. Seit 40 Jahren im Verein sind Marlene Strobel und Klaus Knopp, seit 25 Jahren Josef Schemann. In seinem Tätigkeitsbericht freute sich Dekan i. R. Erich Haller als Vorsitzender: „Der Verein konnte auch wieder neue Mitglieder gewinnen.“ Der Mitgliederstand sei jetzt schon bei 294 angelangt.

Unter den vielen gut besuchten Veranstaltungen des vergangenen Jahres hob Haller die Auszeichnung der Initiative für die Restaurierung der Kocherburg (INKO) mit der „Silbernen Halbkugel“ für Verdienste für die Landesgeschichte Baden-Württembergs hervor. Genannt wurden aber auch das 50-jährige Jubiläum des Vereins, die Initiative für die Jenischen in Aalen-Fachsenfeld und die vielen Exkursionen zu bedeutenden historischen Stätten.

Fortgesetzt werden sie auch im neuen Jahr mit einer Reihe exquisiter Ziele. Darunter nannte Stadtarchivar Georg Wendt die fünftägige Studienfahrt zu den Schlössern an der Loire (21. bis 25. Mai), geführt von der aus Aalen stammenden Historikerin Magdalene Gärtner, die in der Jahresversammlung als Gast begrüsst werden konnte. Dem Ereignis „1300 Jahre Klosterinsel Reichenau“, Welterbe des Mittelalters, gewidmet ist eine von Erich Haller und Werner Lietzenmayer geführte zweitägige Exkursion (12. und 13. Juli). Dem von Roland Uhl vorgelegten Kassenbericht bestätigte Erich Sayer als Kassenprüfer einwandfreie Führung. Die Entlastung der Vorstandsschaft erfolgte einstimmig.

Zum unterhaltsamen Teil der Jahresversammlung hieß Alt-Dekan Erich Haller den Alt-Oberbürgermeister Ulrich Pfeifle willkommen. Nach dem Erfolg mit seinem ersten Buch „Wenn ich es nicht selbst erlebt hätte“ gab Pfeifle nun aus seinem zweiten Werk „Vom Pfarrhaus zum Rathaus“ eine Fülle von Erinnerungen, Anekdoten und interessanten Einblicken ins Persönliche und Familiäre zum Besten, belohnt mit spontanem Applaus.