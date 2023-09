(möc) — Ein Glücksrad, an dem es kleine Fossilienfunde aus der Region zu gewinnen gibt, und Sand, aus dem die Kinder Edelsteine sieben dürfen? Das kann doch nur der Stand der Geo–Gruppe Ostalb sein. Bei den Reichsstädter Tagen präsentieren sich die Geologen vor dem Urweltmuseum, zu dem es während des Stadtfests übrigens freien Eintritt gibt. „Es kommen doch etliche Besucher, die die Gelegenheit nutzen, sich im Museum umzusehen“, berichtet Professor Dr. Ulrich Holzbaur, der zusammen mit Ulrich Sauerborn den Stand betreut. Die beiden haben gut zu tun: Besonders Familien werden von dem glänzenden Angebot angezogen. Was da so besonders funkelt? Katzengold.