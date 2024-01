Gelungener Fasnachtsauftakt: Sieben auf einen Streich

{:tag :capitals, :attrs {:class „character“, :displayname „a_spitzmarke“, :name „capitals"}, :content ["Aalen"]} (an) - Der Fasnachtsauftakt an Dreikönig liegt in Aalen traditionell in den Händen der „Oscht-alb Ruassgugga“ und der „Aalener Meckergoisa“. Gemeinsam marschierten die Hästräger vom „Regenbaum“ zum Rathaus. Kurz nach 14 Uhr drängten sich die Hästräger und viele Fasnachtsbegeisterte auf dem Rathausplatz, um der Taufe der Neumitglieder beizuwohnen. Essigwasser und Russ waren hier die Hauptakteure. Die „Oschtalb Ruassgugga“ durften in diesem Jahr insgesamt sieben Neulinge taufen. Sie sind nun auch offiziell ein Teil der „Oschtalb Ruasgugga“-Familie!

Anschließend marschierte der Tross, umrahmt von Guggenmusik, zurück zur Bohlschule, wo mit Weißwurst und Brezel, leckeren Kuchen, und ausreichend Getränken gemütlich beisammen gesessen wurde.

Für die „Oschtalb Ruassgugga“ ging es danach weiter zu einem Geburtstagsfest der besonderen Art, wo bis tief in die Nacht hinein gefeiert wurde.

Nach einer kurzen Nacht startete ein Reisebus der Firma Eisenmann aus Welzheim, beladen mit Instrumenten, gut gelaunten Guggenmusikerinnen, Guggenmusikern und Getränken fast pünktlich seine Fahrt mit dem Reiseziel Lauingen. Dort haben die „Oschtalb Ruassgugga“ am Monsterkonzert und am Narrensprung teilgenommen. Der anschließende Auftritt in der dortigen Festhalle war eine gute Gelegenheit sich „aufzuwärmen“.

Interessentinnen und Interessenten, die einmal einen Abend lang die bunte Truppe der „Oscht-alb Ruassgugga“ mit allem Drum und Dran erleben wollen, können die Gruppe schon am kommenden Freitag bei einer „Schnupperausfahrt“ zum Hallenauftritt nach Schelklingen begleiten. Zustiege für die Busfahrt sind in Pfersbach, Schwäbisch Gmünd und Aalen möglich.

Anmeldung und weitere Infos gibt’s bei jedem Mitglied oder per Mail an [email protected] oder Messenger Facebook und Instagram.