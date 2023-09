Gegen die Stimmen der beiden AfD-Stadträte Frank Gläser und Andreas Lachnit hat der Kultur-, Bildungs- und Finanzausschuss des Gemeinderats einen Antrag der AfD-Fraktion abgelehnt, der darauf abzielte, die Aufnahme und Unterbringung von Geflüchteten in Wohnungen der städtischen Wohnungsbau auszuschließen. Dabei bezog sich die AfD auf einen Vorgang in Lörrach, weshalb sie forderte, „dass sich in Aalen Vergleichbares zu dem Vorgang in Lörrach nicht abspielen wird“.

Außerdem wollte die AfD, „dass es keine Enteignungen oder Zwangsbelegungen geben wird“. Und „dass die Gemeinde, wenn sie keine Unterkünfte mehr stellen kann, das auch sagt und weitere Aufnahmen verweigert“.

Die städtische Tochtergesellschaft Wohnbau Lörrach hatte Anfang des Jahres 40 Mietern zunächst gekündigt und sie in Alternativwohnungen unterbringen wollen, um in deren bisherigen Wohnungen Flüchtlinge einziehen lassen zu können. Der Fall hatte bundesweit für Schlagzeilen gesorgt. Am Ende verzichtete die Wohnbau auf Kündigungen der Mieter und setzte auf Freiwilligkeit.

Einen solchen Vorgang wollte die Aalener AfD-Gemeinderatsfraktion mit ihrem Antrag ausschließen. Im Ausschuss hat nun aber nicht nur OB Frederick Brütting die Ablehnung der Verwaltung deutlich gemacht, auch der Ausschuss ließ die Fraktion abblitzen. Endgültig darüber entscheiden muss nun der Gemeinderat in seiner Sitzung am 28. September.

Brütting sagte im Ausschuss, Vorgänge wie in Lörrach seien in Aalen kein Thema. Weshalb er vorschlug, dass der Antrag nur angehört, aber nicht beschlossen wird. In Aalen, so untermauerte der OB, gebe es keine vergleichbaren Vorgänge mit Zwangsenteignungen, „weil wir ein massives Programm für den sozialen Wohnungsbau aufgelegt haben“. Aalen wolle auch Geflüchtete dezentral unterbringen, um eine gute Integration zu ermöglichen. Und er warnte davor, Geflüchtete und die Menschen mit einem Anspruch auf sozialen Wohnraum gegeneinander auszuspielen. Genau das sei in Lörrach passiert. Helfen dagegen würden nur mehr sozialer Wohnraum und verträgliche Mieten. „Und nicht, dass wir die Gesellschaft spalten“, sagte Brütting.