(an) - Nach dem 0:2 beim MTV Stuttgart stand die Entscheidung fest: Fußball-Landesligist TSGV Waldstetten hat sich mit sofortiger Wirkung von seinem Trainer Bernd Maier getrennt. Bis zum Saisonende wird Timo Brenner diese Vakanz füllen, um das große Ziel, den Klassenerhalt in der Landesliga zu schaffen.

Sieg nur ein Strohfeuer

Zuletzt machte es den Anschein, als hätte sich der TSGV wieder berappelt, das 3:0 daheim gegen den TSV Bad Boll erwies sich jedoch nur als Strohfeuer. Beim 0:2 gegen den MTV Stuttgart ist die Mannschaft wieder in alte Muster verfallen. „Die Leistungsschwankungen waren einfach zu groß und immer wiederkehrend. Wir stehen im Tabellenkeller und mussten diesen Schritt nun gehen“, sagte Markus Diezi, stellvertretender Abteilungsleiter der Waldstetter.

Vor der Montagseinheit haben sich die beiden Sportlichen Leiter, Mario Rosenfelder und Lukas Hartmann mit Maier zusammengesetzt, um ihm die Entscheidung seitens des Vereins mitzuteilen. „Es hat uns alle mitgenommen, ist doch logisch. Bernd hat es aber mit Fassung getragen, sich selbst hinten angestellt. Er wünscht uns alles Gute und drückt uns natürlich die Daumen, dass wir die Klasse halten“, beschreibt Rosenfelder die Situation. Maier hat sich in der Folge von jedem in der Mannschaft persönlich verabschiedet. „Es ist alles okay. Ich bin ja schon ein paar Tage dabei. Es geht nie um einzelne Personen, sondern immer um den Verein“, lauten die Worte Maiers, die fast schon nobel klingen.

Maier wäre im Sommer ohnehin gegangen

Ohnehin stand die Trennung von Maier fest, war aber für den Sommer vorgesehen. Patrick Krätschmer wird bekanntermaßen übernehmen. Die Vereinsführung hat nicht mehr daran geglaubt, die Kehrtwende mit Maier gemeinsam schaffen zu können. Dies trauen die drei aber Timo Brenner zu, der bereits über 40 Jahre im Verein ist, und schon die unterschiedlichsten Trainerämter und weitere Funktionen im Verein innehatte. „Timo lebt den Verein wie kein anderer, hat hier schon erfolgreich als Trainer gearbeitet und hat vermutlich jedes Spiel in der Saison gesehen. Wir brauchten jetzt einen Trainer, die keinerlei Eingewöhnungszeit benötigt - und da ist Timo fast die logische Konsequenz gewesen“, so Rosenfelder.

Bereits an diesem Donnerstag (19 Uhr) wird Brenner an der Seitenlinie stehen, wenn es im Heimspiel gegen den SV Waldhausen geht.