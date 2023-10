Ganz starke Aalener Reaktion

Es ist Spektakel, macht Spaß und es bringt eben auch Punkte. Der VfR Aalen hat auch sein drittes Heimspiel in Folge in der Centus Arena gewonnen. Gegen Fulda hat die Mannschaft von Trainer Tobias Cramer die richtige Reaktion auf das schwache Spiel gegen Hoffenheim II (1:3) gezeigt. „Ich bin sehr erleichtert“, sagt der Coach nach dem Spiel.

Warum? Weil der VfR in der Kürze der Zeit die richtigen Stellschrauben gedreht hat. Denn dieser VfR hatte wenig mit dem VfR zu tun, der in Hoffenheim verdient eine Niederlage hinnehmen musste. Von Beginn an waren die Aalener im Spiel und zeigten, was der Trainer erwartet. „Die Gegner müssen merken, dass das unsere Arena ist.“ Das merkte Fulda. „Wir waren heute nicht anwesend“, schickte Gästetrainer Sedat Gören nach gut 94 Minuten Spielzeit hinterher.

Anwesend war aber Ibrahima Diakite, der abermals viel arbeitete, viele Chancen hatte, aber anders als zuletzt eben auch eine genutzt hat. Bereits nach 14 Minuten spielte sich der VfR sehenswert in den Strafraum. Benjamin Kindsvater legte den Ball perfekt in die Mitte und der so oft glücklose Stürmer der Aalener war zur Stelle und stellte auf 1:0. Das sorgte bei den anwesenden 1555 Zuschauern in der Centus Arena für spürbar gute Laune. „Vor der Partie habe ich Ibrahima gesagt, dass sein rechter Fuß auch Tore schießen kann“, erklärte Cramer und prompt traf der Angreifer mit rechts. Die Aalener blieben auch nach der Führung weiter dran

Wieder war es Diakite, der nach Zuspiel des starken Kindsvater eine Chance hatte. Sein Abschluss flog allerdings am Kasten der SG Barockstadt Fulda-Lehnerz vorbei. Nur wenige Minuten später setzte Stefan Wächter Diakite sehenswert ein und wieder drosch dieser den Ball über den Kasten. Von Fulda war in den ersten 45 Minuten in der Offensive eigentlich gar nichts zu sehen. Doch das Ergebnis ließ eben immer die Chance für ein Comeback. Das spürte auch Trainer Gören und richtete seine Mannschaft in der Halbzeit noch einmal auf. Etwas besser wurde es danach tatsächlich für den Tabellen-7. aus Fulda. Doch entweder stand ein Angreifer der Barockstadt im Abseits oder es war eben VfR-Keeper Michel Witte zur Stelle. Richtig gefährlich wurde es allerdings ohnehin eher vor dem Tor der Gäste. In Minute 64 folgte schließlich die Krönung für Kindsvater: Einwurf Jascha Döringer auf Paolo Maiella, der setzte Wächter ein, der Alessandro Abruscia mitnahm und mustergültig auf Kindsvater ablegte ‐ ein gekonnter, platzierte Torschuss und es stand 2:0. „Wir haben ein komplett anderes Gesicht gezeigt und jeder hat für den anderen gekämpft“, sagte der Schütze des Tores: „Es war ein ungefährdeter Sieg.“ Dennoch hatte Cramer dieses Gefühl nach der 2:0-Führung nicht ganz und setzte auf die Defensive, nahm Kindsvater nach etwas mehr als einer Stunde vom Feld. Der war damit nicht einverstanden. „Er muss akzeptieren, dass ich die Entscheidungen treffe“, sagte Cramer und fügte an: „Das hat er auch.“ Es gehe letztlich eben immer darum, was das Beste für die Mannschaft sei. Das wäre sicherlich auch ein beruhigendes 3:0 gewesen. Das wollte aber nicht mehr fallen. Es reichte aber auch so zum dritten Heimsieg in Folge. Der VfR springt damit mit 19 Punkten auf den fünften Tabellenplatz. „Jeder Sieg macht Spaß, vor allen Dingen ohne Gegentor. Wenn man dann noch oben dran ist, dann macht das natürlich noch einmal mehr Bock“, sagte ein sichtlich zufriedener Vico Meien. „Wir waren griffig und sehr präsent. Jetzt geht es darum, den Sieg richtig einzuordnen. Wir haben jetzt ein wenig Luft nach unten“, analysierte Cramer und warnte: „Wir müssen weiter bodenständig bleiben.“ Luftschlösser, die baut in Aalen keiner mehr. Das nächste Spiel wartet an diesem Sonntag bei Schott Mainz. „Auf Kunstrasen. Kennen wir noch nicht, lernen wir aber kennen.“