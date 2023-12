Das Projekt „Aalen baut ein Haus für Nepal“ ist Bestandteil der diesjährigen Sommeraktion in Aalen gewesen. Sowohl auf dem Spritzenhausplatz als auch in den Aalener Geschäften sind Spendengelder für den Hausbau in Nepal gesammelt worden. Insgesamt kamen dadurch stolze 3052,23 Euro zusammen.

Aalen City Aktiv unterstützt massiv

Der Verein „Zukunft für Nepal Ostwürttemberg“ und der Innenstadtverein „Aalen City aktiv“ (ACA) haben über acht Wochen bei der diesjährigen Sommeraktion „in 60 Minuten um die Welt“ Spendengelder für den Häuseraufbau in Nepal gesammelt. Nach dem schlimmen Erdbeben im Jahr 2015 leben sehr viele Nepalesen bis heute in gefährlichen Wellblechhütten und in starker Armut. Der Verein „Zukunft für Nepal Ostwürttemberg“ setzt sich für den Wiederaufbau von Schulen ein und bildet im eigens errichteten Bildungszentrum Nepalesen aus, damit diese selbständig Erdbebensichere Häuser bauen können. „Unser Ziel ist es, die Menschen soweit zu unterstützen, dass sie ihr Land und damit ihre Zukunft aus eigener Kraft selbst aufbauen können. Das geht nur über Schulen und Ausbildung“, sagt die Vereinsvorsitzende Petra Pachner bei der Spendenübergabe.

Prototyp verdeutlicht die Notlage in Nepal eindrucksvoll

Über die gesamte Sommeraktion „in 60 Minuten um die Welt“ hinweg stand auf dem Spritzenhausplatz ein Prototyp des Hauses. Bei Veranstaltungen und Aktionen informierten die Mitglieder des Vereins über ihre Arbeit und sammelten dabei Spenden. „Zusätzlich waren in elf Betrieben Spendenhäuschen aufgestellt, in denen ebenfalls Geld gesammelt wurde“, berichtet Myriam Pfitzer vom ACA-Büro. Insgesamt kam dadurch die stolze Summe zusammen. „Mit diesem Geld werden wir nun Material für den Häuserbau kaufen“, sagt Pachner, die am 3. Januar wieder nach Nepal reisen wird und die Weiterentwicklung des Bildungszentrums vorantreibt. „Wir möchten uns ganz herzlich bei allen Spendern, Betrieben und helfenden Akteuren bedanken. Wir freuen uns sehr über diese tolle Unterstützung“, führte die Vorsitzende weiter aus.

Nepalhaus wird immer noch für kleinere Aktionen genutzt

Das Nepalhaus, das über den Sommer auf dem Spritzenhausplatz stand, steht nun im Pelzwasen auf dem Gelände der Siedlergemeinschaft und wird für kleinere Aktionen genutzt.

Wer die Projekte in Nepal besuchen möchte, kann vom 22. März 2024, zehn Tage lang zusammen mit Petra Pachner und der VHS an einer Exkursion nach Nepal teilnehmen. Anmeldungen bei der VHS Aalen oder persönlich bei Petra Pachner.