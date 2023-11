Fußgängersteg wird eröffnet

Begleitet von den schwungvollen Klängen der Marching Band der Musikschule und der Bigband des Schubart-Gymnasiums wird am Freitag, 10. November, um 14 Uhr der Fußgängersteg über die Bahngleise zum Stadtoval eröffnet. Oberbürgermeister Frederick Brütting lädt Bürgerinnen und Bürger, Anwohnerschaft, Projektbeteiligte und Interessierte zur Eröffnung ein. Treffpunkt ist um 14 Uhr am östlichen Aufgang im Quartier Stadtoval.

In den vergangenen Wochen standen noch Restarbeiten an, wie der Einbau der Aufzuganlage am Stegaufgang Ost und die Beleuchtung der Handläufe. Mit der nun erfolgten Abnahme durch den TÜV sowie der Abnahmen der einzelnen Gewerke kann der Steg barrierefrei überquert werden.

Der Steg ist insgesamt 141 Meter lang und er überspannt 19 Gleise. Er überquert die Schienen in rund 8,50 Metern Höhe. Die Breite des Überbau inklusive Außen- und Innenverkleidung beträgt 3,33 Meter, die begehbare Breite liegt bei 2,50 Meter. In Bereichen von Oberleitungen der Bahnanlagen verbreitert sich das Bauwerk auf rund 5,3 Meter durch den Berührungsschutz. Insgesamt werden für das Bauwerk rund 210 Tonnen Stahl und für die Verkleidung 6.000 laufende Meter Holzlamellen verbaut.