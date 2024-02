In der Wilhelmstraße ist am Mittwoch gegen 18.15 Uhr bei einem Verkehrsunfall eine 58-jährige Fußgängerin leicht verletzt worden. Eine 39-jährige Autofahrerin fuhr an der Kreuzung in die Vorfahrtstraße ein und übersah hierbei die Fußgängerin, die die Straße überquerte. Sie erfasste diese.