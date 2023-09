Fußball–Experten von der Ostalb sind sich einig: Entlassung von Bundestrainer Flick ist richtig

Hansi Flick ist nicht mehr Trainer der deutschen Fußball–Nationalmannschaft. Nur einen Tag nach der 1:4–Niederlage gegen Japan wurde der 58–Jährige entlassen. Das sagen Fußball–Experten von der Ostalb zur Entlassung.

Achim Pfeifer, Vorsitzender TSG Hofherrnweiler–Unterrombach: „Die Entlassung von Bundestrainer Flick ist nur ein neuerlicher Höhepunkt in einer schleichenden Entwicklung, die schon seit Jahren Einzug hält. Die Entlassung mag isoliert gesehen richtig sein, löst aber die eklatante Situation nicht. Strukturelle Probleme, falsche Schwerpunkte, keine Kanten gegenüber FIFA und UEFA steuern den Fußball nicht nur national, sondern auch international in den Abgrund. Wenn ich dann noch lese, dass Kinder hierzulande künftig ergebnislos spielen sollen, um keine Niederlagen erleiden zu müssen, dann hört es für mich völlig auf. Über uns wird mittlerweile nicht nur im Fußball gelacht, wir verweichlichen völlig und haben keine Orientierung mehr. Ich gehe nicht davon aus, dass der DFB einen Nachfolgeplan hat, das würde mich zumindest überraschen. Sicherlich heißt der Dauerwunschkandidat nach wie vor Jürgen Klopp, dieser dürfte aber einmal mehr nicht verfügbar sein. Der Heim–EM ist mit oder ohne Flick jegliche Euphorie genommen. Ich schaue die Nationalmannschaft ohnehin schon lange nicht mehr, denn ich möchte auch keine Länderspiele unserer Nationalmannschaft im Rahmen von WM–Turnieren in Ländern wie Russland und Katar sehen. Ich prognostiziere, dass der Fußball in Deutschland insbesondere das Interesse an der 1. Bundesliga betreffend noch weitere Einbrüche erleiden wird. Das einzig Positive an der Heim–EM 2024 ist die Tatsache, dass sie in einem einzigen Land stattfindet, auch wenn sie sportlich für eine weitere Ernüchterung Deutschlands sorgen wird. Die EM 2021 in zwölf Ländern inmitten einer Pandemie auszutragen, die den Menschen Reise– und Kontaktverbote abverlangt hat, habe ich als Zumutung empfunden. Die Ignoranz der Verbände wurde einmal mehr offenkundig und schreit in dieser mittlerweile vom Geld verseuchten Sportart förmlich nach Boykott.“

Zlatko Blaskic, Trainer 1. FC Normannia Gmünd: „Für mich ist die Entlassung eigentlich schon viel zu spät. Seit der Weltmeisterschaft in Katar hat Hansi Flick auf mich einen planlosen Eindruck gemacht und immer wieder das gleiche Statement gegeben: Dass er der richtige Trainer ist und sein Trainer–Team einen guten Job macht. Dass er die Mannschaft seit fast seinem Amtsbeginn aber fast nicht erreicht und er keinen richtigen Plan hat, war über Wochen und Monate zu erkennen. Das Japan–Spiel hat das alles nochmals aufgezeigt. Sein ganzes Auftreten nach dem Spiel fand ich sehr, sehr irritierend und bedenklich — dass man sich als deutscher Bundesnationaltrainer so präsentiert hat, wie er sich präsentiert hat: nämlich planlos und vor allem völlig ohne inhaltliche Ansatzpunkte. Mit einem neuen Trainer kann man mit Sicherheit Kräfte freisetzen — auch mit Blick auf die Heim–EM im kommenden Jahr. Deutschland hat die Qualität, allerdings stimmt es im Kopf nicht. Die Spieler sind blockiert und sie brauchen jemanden, der sie an die Hand nimmt und ein klares Spielsystem beibringt. Das gab es in den vergangenen Monaten auch nicht. Es wurde die ganze Zeit hin und her gewurstelt. Dementsprechend waren dann auch die Ergebnisse. Für mich wäre der richtige Nachfolger Ralf Rangnick, aber hat ja schon abgesagt. Er wäre ein Mann, der Veränderungen bewirkt und unangenehm ist. Genauso wie Matthias Sammer. Das möchte der DFB aber nicht, da in der Wohlfühloase keine kritische Meinung zugelassen ist. Von daher denke ich, dass Julian Nagelsmann ein Kandidat ist, der den Jungs auch ein Spielsystem vermitteln kann. Das ist im Moment der Einzige, bei dem ich sage, dass er diesen Job übernehmen kann. Jürgen Klopp ist gebunden an Liverpool und Roger Schmidt steht bei Benfica Lissabon unter Vertrag.“

Josef Schill, Gesamtkoordinator Sportfreunde Dorfmerkingen: „In Bezug auf die bevorstehende Heim–EM und dem derzeitigen Verlauf, war es höchste Zeit, dass Hansi Flick gehen muss. Ich habe gar keinen Plan erkennen können, schon bei der Spielerzusammenstellung. Er hatte plötzlich Spieler nominiert, von denen man noch gar nicht viel gehört hatte. Schlechter als jetzt kann es nicht mehr werden, sondern nur noch besser. Ich bin davon überzeugt, dass Rudi Völler die richtige Entscheidung trifft. Wer der ideale Nachfolger wird, ist schwierig. Ob Julian Nagelsmann der Richtige ist, muss man schauen. Aber ein Versuch wäre es definitiv wert.“